ULedger объявляет о сотрудничестве с городом Бойсе для создания Blockchain ULedger
ULedger сегодня заявил о подписании сделки с городом Бойсе. В соответствии с условиями сделки, ULedger начнет исследовать технологическую инфраструктуру города для реализации и получения выгоды от Blockchain ULedger и связанными с ним технологиями.
Даррен Харрис, директор по информационным технологиям города Бойсе, сообщил: Blockchain - это трансформационная технология и посредством нашего сотрудничества с ULedger, администрация города рада стать одним из лидирующих городов, которые принесут Blockchain и его преимущества на практике. Администрация города с ULedger планирует улучшить безопасность и целостность данных, оптимизировать процесс и доставить опыт для жителей нашего городка. Данное сотрудничество поможет нашей IT-миссии, направленная на предоставление информационных и технологических услуг для наших стратегических партнеров, основываясь на комплексном подходе и предоставлении консультаций для достижения результатов, которые помогут сделать Бойс наиболее пригодным для жизни городом в США.
Джош Макивер, гендиректор ULedger прокомментировал: Наша команда рада объявить о сотрудничестве, которое принесет колласальную выгоду как для нас, так и для городкаа Бойсе, в частности прозрачность, честность и доверие. На сегодняшний день Blockchain становятся уже стандартом, с помощью которого вся информация в конечном счете будет храниться, ликвидируя неэффективность, недобросовестность и недоверие. Кроме этого, данные стали самым ценным активов для различных компаний, и в силу этого, Blockchain, стал средством обеспечения целостности данных.