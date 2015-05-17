Трансформация хайпов. Как изменились хайпы за последнее время, к чему это приведет.



Любое резкое развитие и резкий старт очень опасны для хайпа. Ведь после подъема инвестиционной активности наступит спад вкладов и у админа больше не будет денег, чтобы выполнять все свои обязательства перед вкладчиками.



Поэтому главное условия стабильности долгожительства любого хайпа - это планомерное и последовательное его развитие. Со временем инвестиционная привлекательность проекта должна только расти, а не падать.



Чтобы обеспечить долгую жизнь и последовательное развитие существует много способов.



Вот наиболее популярные и известные из них.



1. Классический способ "старой школы". Админ последовательно ведет несколько проектов. Существует один основной проект и много доноров, которые со временем подпитывают основной проект. Как только донор не может выполнять свои обязательства по поддержке основного проекта он закрывается, а на его место приходит другой донор. Итак по цепочке. Основная цель подобной раскрутки - убедить инвесторов в платежеспособности проекта и его нацеленности на долгое существование. Что-бы люди поверили хайпу и стали туда вкладывать реально крупные суммы. Ведь со старта редко кто понесет большие депозиты в хайп. Это наиболее популярная схема раскрутки хайпа, проверенная годами.



2. Введение лимитов. Постепенно по мере роста проекта лимиты на депозиты увеличиваются, таким образом, достигается плавное развитие хайпа. Данная схема была популярна год назад. Но со временем показала свою недееспособность. И люди наглядно на собственных потерянных деньгах убедились, что часто лимиты не работают. Поэтому сейчас эта схема редко когда применяется в хайпах. Только в партизанах.



3. Постепенное добавление новых платежных систем. По мере развития добавляются новые более популярные платежные системы. Обычно проект начинает работать исключительно с криптой, а потом уже добавляет стандартные платежки. Здесь еще все зависит от скорости добавления новых платежных систем. К сожалению, добавление новых платежных систем не всегда увеличивает приток вкладчиков. К тому же данная практика была очень популярна, когда курс Bitcoin был около 200$ за 1 BTC. При таком курсе Bitcoin пользовались редко и инвестирование в Bitcoin не имело особого смысла. Поэтому проекты, использующие подобный механизм развития могли жить очень долго. С ростом курсов криптовалют изменилась и их популярность. Инвестиции через криптовалюты не стали такой уж большой редкостью, а наоборот, получили новую популярность. А с ростом популярности криптовалют и криптовалютных хайпов пропал основной смысл данной модели развития.



Но индустрия не стоит на месте. Хайпы всегда используют модные тенденции и последние направления в инвестировании. Сейчас с ростом популярности и курсов криптовалют, а также с появлением смарт-контрактов на базе Ethereum стали популярны ICO. Отсутствие государственного регулирования в большинстве стран мира (кроме США и Китая) и правовая неопределенность дают большие возможности, как для проведения честных ICO, так и для мошенников, которые по видом ICO собирают деньги, а потом с ними уходят. Любой проект для реализации своей идеи, чтобы привлечь деньги частных вкладчиков, может выпустить свои собственные токены, которые ничем, кроме самой идеи не обеспечены. Чтобы токены продавать и за них получать деньги как раз и необходимо ICO.



Новую перспективную идею ICO подхватили и создатели хайпов. В какой-то момент развития проекта, создатели хайпа объявляют, что решили выйти на ICO и для дальнейшей реализации замыслов проекта они хотят выпускать токены. Создается дорожная карта, в которой указываются все прошлые и будущие вехи развития проекта. Таким образом, у инвесторов создается впечатление, что проект будет жить долго, так как обозначен план развития проекта, указаны все основные его моменты. Люди видят цели проекта и начинают верить им. Ведь до этого проект исправно платил и уже прошел часть этапов своего развития.



Далее запускается Pre-ICO, на котором токены хайпа продаются с большой скидкой. И чем раньше люди купят токены, тем больше скидка. По мере приближения к основному ICO цена токенов увеличивается. И люди прекрасно понимают, что еще помимо прибыли от самого хайпа можно заработать на росте цены токенов. Людям как бы предлагают альтернативный способ инвестирования.



Таким образом, если тщательно проработать дорожную карту хайп можно развивать достаточно долго, постоянно придумывая что-то новое.



А для инвесторов что самое главное? Правильно, главное, как можно дольше получать прибыль.





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Автор: veranika55

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59ba4cf44b82a Для любого хайпа нужно медленное и последовательное развитие. Ведь все мы знаем, что хайп по сути своей является инвестиционный пирамидой. Реальной деятельностью он не занимается. Никакого реального дохода от использования привлеченных от инвесторов средств он не имеет. Выплаты старым вкладчикам идут за счет поступлений от новых вкладчиков. И так продолжается до тех пор как объем поступлений становится больше объема выплат. Как только обязательства хайпа увеличиваются, а поступления уменьшаются, администрация хайпа прекращает работу.Любое резкое развитие и резкий старт очень опасны для хайпа. Ведь после подъема инвестиционной активности наступит спад вкладов и у админа больше не будет денег, чтобы выполнять все свои обязательства перед вкладчиками.Поэтому главное условия стабильности долгожительства любого хайпа - это планомерное и последовательное его развитие. Со временем инвестиционная привлекательность проекта должна только расти, а не падать.Вот наиболее популярные и известные из них.Существует один основной проект и много доноров, которые со временем подпитывают основной проект. Как только донор не может выполнять свои обязательства по поддержке основного проекта он закрывается, а на его место приходит другой донор. Итак по цепочке. Основная цель подобной раскрутки - убедить инвесторов в платежеспособности проекта и его нацеленности на долгое существование. Что-бы люди поверили хайпу и стали туда вкладывать реально крупные суммы. Ведь со старта редко кто понесет большие депозиты в хайп. Это наиболее популярная схема раскрутки хайпа, проверенная годами.Постепенно по мере роста проекта лимиты на депозиты увеличиваются, таким образом, достигается плавное развитие хайпа. Данная схема была популярна год назад. Но со временем показала свою недееспособность. И люди наглядно на собственных потерянных деньгах убедились, что часто лимиты не работают. Поэтому сейчас эта схема редко когда применяется в хайпах. Только в партизанах.По мере развития добавляются новые более популярные платежные системы. Обычно проект начинает работать исключительно с криптой, а потом уже добавляет стандартные платежки. Здесь еще все зависит от скорости добавления новых платежных систем. К сожалению, добавление новых платежных систем не всегда увеличивает приток вкладчиков. К тому же данная практика была очень популярна, когда курс Bitcoin был около 200$ за 1 BTC. При таком курсе Bitcoin пользовались редко и инвестирование в Bitcoin не имело особого смысла. Поэтому проекты, использующие подобный механизм развития могли жить очень долго. С ростом курсов криптовалют изменилась и их популярность. Инвестиции через криптовалюты не стали такой уж большой редкостью, а наоборот, получили новую популярность. А с ростом популярности криптовалют и криптовалютных хайпов пропал основной смысл данной модели развития.Отсутствие государственного регулирования в большинстве стран мира (кроме США и Китая) и правовая неопределенность дают большие возможности, как для проведения честных ICO, так и для мошенников, которые по видом ICO собирают деньги, а потом с ними уходят. Любой проект для реализации своей идеи, чтобы привлечь деньги частных вкладчиков, может выпустить свои собственные токены, которые ничем, кроме самой идеи не обеспечены. Чтобы токены продавать и за них получать деньги как раз и необходимо ICO.В какой-то момент развития проекта, создатели хайпа объявляют, что решили выйти на ICO и для дальнейшей реализации замыслов проекта они хотят выпускать токены.Таким образом, у инвесторов создается впечатление, что проект будет жить долго, так как обозначен план развития проекта, указаны все основные его моменты. Люди видят цели проекта и начинают верить им. Ведь до этого проект исправно платил и уже прошел часть этапов своего развития.И чем раньше люди купят токены, тем больше скидка.И люди прекрасно понимают, что еще помимо прибыли от самого хайпа можно заработать на росте цены токенов. Людям как бы предлагают альтернативный способ инвестирования.------------------------Автор: veranika55Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 13:49 .