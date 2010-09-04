Учёные создали роботов, способных самоконфигурироваться и меняться местами

Исследователи Брюссельского свободного университета разработали платформу, позволяющую объединять множество небольших роботов в систему и даже создавать одну большую машину. Сами разработчики называют своё творение аналогом «нервной системы», только с роботами. С её помощью можно будет управлять новыми компонентами, добавляемыми в уже имеющуюся структуру. Система собирает в блоке с центральным процессором данные с датчиков роботов, позволяя им взаимодействовать друг с другом.
«Форма корпуса робота традиционно задаётся на стадии разработки и остаётся неизменной в течение всего периода его работы. Аналогичным образом устроена и его "нервная система". Поэтому даже после добавления новых конечностей робот вряд ли смог бы научиться управлять ими. Роботы в нашей системе являются автономными, но когда они прикрепляются друг к другу, то становятся единым целым с системой управления», — рассказал Марко Дориго, один из исследователей Брюссельского свободного университета.
В такой системе используется два типа роботов. Первые, так называемые «мозговые центры», выполняют роль координаторов и отвечают за работу всех остальных устройств, передавая им команды занимать конкретные позиции. Второй тип роботов, они же «рабочие», отвечает непосредственно за выполнение операций и взаимодействие всей системы с окружающей средой. А если какой-то робот выбыл из строя, то система способна автоматически заменить его.
Такие роботы могут иметь самую разную форму и размеры, способны собираться вместе для выполнения сложных задач, когда требуется много силы, а затем распадаться на небольшие блоки.
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