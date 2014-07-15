Как индустрия отреагировала на запрет ICO в Китае? ICO-проектов в пределах своих границ, в то время как это изменило деятельность ряда компаний-блокчейн, другие же продолжают свои первоначальные планы, настаивая на том, что такое развитие является всего лишь временной неудачей, которая приведет к большой дезинфекции промышленности.





Просто небольшая «икота»



Энтони Диорио, генеральный директор и основатель Jaxx, описывает запрет на выезд из Китая как всего лишь небольшую «икоту» для быстро растущей глобальной децентрализованной технологической экосистемы. Диорио отмечает, что любые попытки отменить поток ценностей между отдельными лицами, попытаться ограничить свободу людей в этом все более и более связанном мире, будут безуспешными в долгосрочной перспективе. По его словам, информация хочет бежать бесплатно, быть свободной, а «значение» - это информация, 1 и 0. Страны и правительство, чьи цели состоят в том, чтобы ограничить поток ценностей, сохранить его в своих границах, будут упускать из виду важнейшие возможности. Они упускают возможность развивать новые развивающиеся сектора и открывать новые способы создания истинной ценности в мире. Со временем страны и правительства, которые руководят, основываясь на «страхах», окажут большую плохую услугу тем, кто находится возле их границ.



Взгляд в будущее



Просторы цифрового рынка - одно из самых длинных в Европе поставщиков цифровых валют, продолжает свой план, намеченный на конец этого года. Криптовалюный рынок работает с 2012 года, обеспечивая плавный обмен между цифровыми и обычными активами. Эксперты финансового рынка отмечают, что нынешний запрет Китая является временным препятствием, которое не должно отвлекать отрасль от долгосрочного внимания. Будущее достаточно прозрачно относительно платежей и финансовых услуг в целом. На протяжении десятилетий мы работаем с устаревшими, не модернизированными системами и теперь достигли точки, когда это не эффективно продолжать. Blockchain пришёл, чтобы убрать сложность, накопленную на протяжении многих лет, и обеспечить действительно надежную, неизменную и масштабируемую инфраструктуру, которая никогда до этого не достигалась финансовым рынком.



Отрицательное влияние на рынки



Валентин Преображенский, генеральный директор LAToken, объясняет, что его компания откликнулась на развитие, приостановив всю свою деятельность, связанную с Китаем. Его коллектив планировал участвовать в конференциях blockchain и тематических встречах. Но всё это отменили и в Китай не поедут. LAToken также временно приостановила прием вкладов от китайских граждан. Тем не менее, запрет Китая не влияет на деятельность компании в других странах. Она по-прежнему продолжает продажу своих токенов по расписанию.



Руководство LAToken признает негативные настроения, создаваемые действующим запретом в Китае, что очевидно в рыночном поведении. Цена биткоина быстро снизилась, в то время как ethereum, самая популярная валюта для ICO-проектов, по-прежнему находится в состоянии удержания, поскольку рынки обеспокоены тем, что другие операции с криптовалютами могут быть запрещены китайскими регуляторами. Другой тревожный момент приходит с опасениями, что другие регуляторы могут последовать за китайским постановлением и запретить продажи токенов вместо разработки регулирования проведения ICO. Наряду с отменой всех видов деятельности, связанных с Китаем, LAToken представила представительную форму, которая не позволяет китайским пользователям инвестировать в силу запрета. Более вероятно, что, пока Китай запретил проведение ICO-проектов, они будут требовать лицензирования у тех, кто использует обмен биткоина. Развитие, как ожидается, не окажет большого влияния на лидера криптовалют в долгосрочной перспективе, вот только запрет ICO окажет сильное давление на ethereum.



Еще больше стран будут следить за действиями Китая, когда дела будут касаться запрета проведения ICO-проектов, потому что они являются нерегулируемой формой финансирования, и у большинства стран есть законы, чтобы предотвратить это. К сожалению, для ethereum нет другого варианта использования, кроме как быть платформой для этих ICO.



Две стороны медали



Уровень доверия организаций может быть связан с тем, как биткоин и всё криптовалютное пространство отреагируют на предполагаемые неудачи. Запрет одной страны станет возможностью для другого государства. Именно это произошло, когда Япония вышла на рынок bitcoin из Китая после того, как последний вмешался в развитие PBOC. PBOC повторно вернулся на рынок с достаточно сильной поддержкой после изучения возможностей биткоина японской стороной. То же самое прогнозируют и для ICO-проектов.



В завершение



Этот запрет всё же является довольно необходимым охлаждением пузыря, который перегревается и ему необходимо вернуться к реальной фундаментальной ценности. Эксперты считают, что китайское правительство в конечном итоге пересмотрит политику, как только у них будет время, чтобы переварить, как обращаться с ICO-проектами в будущем. Потому что ни одно правительство не может фактически поставить планку разработки приложений на основе блокчейна. Все эти запреты будут в конечном итоге отменены и заменены нормативными мерами по контролю за мошенничеством, которые также весьма популярны.



Тот факт, что правительства и регулирующие органы обеспокоены случаями вокруг криптосистемы, можно проанализировать с двух разных точек зрения.



Одна из точек зрения заключается в том, что правительство выступает в качестве консультативного органа для своих граждан, пытаясь защитить их от нездоровых ICO-проектов, а вторая перспектива заключается в том, что правительство становится все более заинтересованным в событиях в криптосистеме. Последнее является хорошим знаком для криптозащитников при рассмотрении вопросов об одобрении и принятии.



Китайское правительство подавляет криптовалютность - это положительный знак для денежной тенденции относительно использования цифровых денег в качестве замены для фиатов. Это движение живое, сильное и угрожает старой гвардии. Его можно сравнить с конкретными странами, в которых граждане поощряются к перемещению богатства в другие суверенные субъекты, чтобы защитить его, заявив, что на этот раз больше ничего нового, кроме того, что в настоящее время используется криптовалюта с помощью протоколов блокчейна. Вы разделяете эту точку зрения или нет?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Китайские регулирующие органы запретили организациюв пределах своих границ, в то время как это изменило деятельность ряда компаний-, другие же продолжают свои первоначальные планы, настаивая на том, что такое развитие является всего лишь временной неудачей, которая приведет к большой дезинфекции промышленности.Энтони Диорио, генеральный директор и основатель Jaxx, описывает запрет на выезд из Китая как всего лишь небольшую «икоту» для быстро растущей глобальной децентрализованной технологической экосистемы. Диорио отмечает, что любые попытки отменить поток ценностей между отдельными лицами, попытаться ограничить свободу людей в этом все более и более связанном мире, будут безуспешными в долгосрочной перспективе. По его словам, информация хочет бежать бесплатно, быть свободной, а «значение» - это информация, 1 и 0. Страны и правительство, чьи цели состоят в том, чтобы ограничить поток ценностей, сохранить его в своих границах, будут упускать из виду важнейшие возможности. Они упускают возможность развивать новые развивающиеся сектора и открывать новые способы создания истинной ценности в мире. Со временем страны и правительства, которые руководят, основываясь на «страхах», окажут большую плохую услугу тем, кто находится возле их границ.Просторы цифрового рынка - одно из самых длинных в Европе поставщиков цифровых валют, продолжает свой план, намеченный на конец этого года. Криптовалюный рынок работает с 2012 года, обеспечивая плавный обмен между цифровыми и обычными активами. Эксперты финансового рынка отмечают, что нынешний запрет Китая является временным препятствием, которое не должно отвлекать отрасль от долгосрочного внимания. Будущее достаточно прозрачно относительно платежей и финансовых услуг в целом. На протяжении десятилетий мы работаем с устаревшими, не модернизированными системами и теперь достигли точки, когда это не эффективно продолжать.пришёл, чтобы убрать сложность, накопленную на протяжении многих лет, и обеспечить действительно надежную, неизменную и масштабируемую инфраструктуру, которая никогда до этого не достигалась финансовым рынком.Валентин Преображенский, генеральный директор LAToken, объясняет, что его компания откликнулась на развитие, приостановив всю свою деятельность, связанную с Китаем. Его коллектив планировал участвовать в конференцияхи тематических встречах. Но всё это отменили и в Китай не поедут. LAToken также временно приостановила прием вкладов от китайских граждан. Тем не менее, запрет Китая не влияет на деятельность компании в других странах. Она по-прежнему продолжает продажу своих токенов по расписанию.Руководство LAToken признает негативные настроения, создаваемые действующим запретом в Китае, что очевидно в рыночном поведении.быстро снизилась, в то время как, самая популярная валюта для, по-прежнему находится в состоянии удержания, поскольку рынки обеспокоены тем, что другие операции смогут быть запрещены китайскими регуляторами. Другой тревожный момент приходит с опасениями, что другие регуляторы могут последовать за китайским постановлением и запретить продажи токенов вместо разработки регулирования проведения ICO. Наряду с отменой всех видов деятельности, связанных с Китаем, LAToken представила представительную форму, которая не позволяет китайским пользователям инвестировать в силу запрета. Более вероятно, что, пока Китай запретил проведение, они будут требовать лицензирования у тех, кто использует. Развитие, как ожидается, не окажет большого влияния на лидерав долгосрочной перспективе, вот только запрет ICO окажет сильное давление наЕще больше стран будут следить за действиями Китая, когда дела будут касаться запрета проведения, потому что они являются нерегулируемой формой финансирования, и у большинства стран есть законы, чтобы предотвратить это. К сожалению, длянет другого варианта использования, кроме как быть платформой для этих ICO.Уровень доверия организаций может быть связан с тем, каки всё криптовалютное пространство отреагируют на предполагаемые неудачи. Запрет одной страны станет возможностью для другого государства. Именно это произошло, когда Япония вышла на рынокиз Китая после того, как последний вмешался в развитие PBOC. PBOC повторно вернулся на рынок с достаточно сильной поддержкой после изучения возможностейяпонской стороной. То же самое прогнозируют и дляЭтот запрет всё же является довольно необходимым охлаждением пузыря, который перегревается и ему необходимо вернуться к реальной фундаментальной ценности. Эксперты считают, что китайское правительство в конечном итоге пересмотрит политику, как только у них будет время, чтобы переварить, как обращаться св будущем. Потому что ни одно правительство не может фактически поставить планку разработки приложений на основе. Все эти запреты будут в конечном итоге отменены и заменены нормативными мерами по контролю за мошенничеством, которые также весьма популярны.Тот факт, что правительства и регулирующие органы обеспокоены случаями вокруг криптосистемы, можно проанализировать с двух разных точек зрения.Одна из точек зрения заключается в том, что правительство выступает в качестве консультативного органа для своих граждан, пытаясь защитить их от нездоровых, а вторая перспектива заключается в том, что правительство становится все более заинтересованным в событиях в криптосистеме. Последнее является хорошим знаком для криптозащитников при рассмотрении вопросов об одобрении и принятии.Китайское правительство подавляет криптовалютность - это положительный знак для денежной тенденции относительно использования цифровых денег в качестве замены для фиатов. Это движение живое, сильное и угрожает старой гвардии. Его можно сравнить с конкретными странами, в которых граждане поощряются к перемещению богатства в другие суверенные субъекты, чтобы защитить его, заявив, что на этот раз больше ничего нового, кроме того, что в настоящее время используетсяс помощью протоколов. Вы разделяете эту точку зрения или нет?------------------------

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