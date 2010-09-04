Nokia 9 выйдет с новой версией Android «на борту»

Месяц назад компания HMD Global представила первый флагманский Android-смартфон под брендом Nokia — Nokia 8. До этого в сети было много слухов о Nokia 9, который также должен был получить топовые характеристики. Правда, после презентации Nokia 8 больше не было никакой информации относительно Nokia 9, и можно было предположить, что производитель решил отказаться от его выпуска. Но в базе данных бенчмарка GFXBench неожиданно был замечен Nokia 9. При этом его характеристики несколько отличаются от тех, что появлялись ранее.
Судя по имеющимся данным, в плане технических характеристик Nokia 9 будет похож на Nokia 8. Аппарат получит 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 2560х1440 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графическим ускорителем Adreno 540, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ, двойную 13-мегапиксельную основную и 13-мегапиксельную фронтальную камеры.
И если раньше Nokia 9 отображался в бенчмарках с операционной системой Android 7.1.1 Nougat, то в последний раз он был замечен с Android 8.0 Oreo. Можно предположить, что смартфон выйдет сразу с новой версией Android «из коробки».
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