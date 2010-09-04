Банки Японии и Кореи облюбовали криптовалюту Ripple

SBI Ripple Asia намерена применитьтехнологию блокчейн для трансграничных платежей между южнокорейскими и японскими банками.
Старт пилотного проекта запланирован на конец текущего года, пишет Nikkei Asian Review.
Участники проекта уверенны, что переход межбанковских трансграничных платежей на блокчейн позволяет осуществлять их в любое время суток и приведет к значительному сокращению операционных издержек.
Издание отмечает, что финансовые институты Южной Кореи в целом проявляют значительную заинтересованность в использовании технологии распределенного реестра в банковском секторе.
SBI Ripple Asia и ее родительская структура также собираются запустить программу подготовки специалистов в сфере технологии распределенного реестра в октябре этого года.
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