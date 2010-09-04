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Швейцарская компания покупает акции одного из украинских банков

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Швейцарская компания покупает акции одного из украинских банков

Швейцарская компания responsAbility Participations AG обратилась в Национальный банк Украины (НБУ) для согласования покупки неконтрольного пакета акций банка «Львов».

12 сентября банк «Львов» подал необходимую документацию в Национальный банк Украины для согласования инвестиции «нового стратегического акционера, независимой швейцарской компании по управлению активами ResponsAbility Participations AG».

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Владелец банка «Львов» Маргеир Петурсон утверждает, что их инвестор разделяет убеждение в том, что «местный банк во Львове лучше подходит для обслуживания клиентов в Западной Украине». Речь идет о развитии «регионального банка для малого и среднего бизнеса и частных лиц».

Банк «Львов» работает на территории Западной Украины уже больше 25 лет. Его центральный офис находится во Львове.

Согласно сообщениям СМИ, речь идет о покупке 40% акций. 99,8999% акций банка принадлежат гражданину Исландии Марегиру Петурсону.

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банк, новости
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