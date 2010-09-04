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Вирусы для майнинга криптовалют заразили миллионы ПК по всему миру

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Вирусы для майнинга криптовалют заразили миллионы ПК по всему миру

Согласно данным нового отчета Kaspersky Lab, в первые 8 месяцев 2017 года 1,65 млн ПК были заражены вирусами для майнинга криптовалют.

Согласно заявлению компании, данные основываются на диагностике компьютеров, которые работают на программном обеспечении Kaspersky. Такое ПО способно защитить ПК от вируса, который может превратить устройство в машину для майнинга, которую хакеры смогут контролировать удаленно, а фактический пользователь ПК даже не будет об этом знать.

По прогнозам, показатель за весь 2017 год превысит показатель за 2016 (1,8 млн). В 2014 году Kaspersky зафиксировал всего 700 тыс взломов ПК майнинговыми вирусами.

За большую часть атак ответственны крупные ботнеты, разрабатывающие вирусы для майнинга криптовалют.

Хотя чаще майнеры заражают компьютеры на ОС Windows, они также могут атаковать устройства на Linux.

Источник.
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