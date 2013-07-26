afxoptions.com

==================================================Старт в интернете:15.09.17
Я не админ даного проекта, тема создана для ознакомления
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AFX Options
О КОМПАНИИ
Описание компании будет сделано позже.
Маркетинг для инвесторов
Портфель инвестора " Beginner "
(не участвует в реферальной программе).
Стоимость - 100 Euro
Средняя недельная доходность – 5,89€
Комиссия от недельной доходности - 40%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Junior "
Стоимость - 300 Euro
Средняя недельная доходность – 17,67€
Комиссия от недельной доходности - 35%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Senior "
Стоимость - 900 Euro
Средняя недельная доходность – 53,01€
Комиссия от недельной доходности - 30%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Master "
Стоимость - 2700 Euro
Средняя недельная доходность – 159,03€
Комиссия от недельной доходности - 25%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Specialist "
Стоимость - 8100 Euro
Средняя недельная доходность – 477,09€
Комиссия от недельной доходности - 18%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Expert "
Стоимость - 24300 Euro
Средняя недельная доходность – 1431,27€
Комиссия от недельной доходности - 12%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Enterpreneur "
Стоимость - 72900 Euro
Средняя недельная доходность – 4293,81€
Комиссия от недельной доходности - 8%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Платежные системы
• ADVCash
• BitCoin
• Neteller
• Perfect Money
•OKpay
• Bank transfer
• Skrill (планируется в будущем)
Реферальная программа
Для активации реферальной ссылки минимальная инвестиция не менее 300 евро.
1) Уровень1 - 6%
2) Уровень 2 - 8%
Оборот 5 000 € (оборот сильной ветки не более 75%)
3) Уровень 3 - 10%
Оборот 25 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия - 1 000€
Сообственная инвестиция - 2 700€
4) Уровень 4 - 11%
Оборот 60 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия - 3 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 2 700€
5)Уровень 5 - 12,5%
При обороте 120 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия 6 000€
Сообственная инвестиция - 8 100€
Дополнительный бонус - 10 000€
Оборот - 300 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 8 100€
6) Уровень 6 - 13,5%
Оборот - 500 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия - 18 000€
Сообственная инвестиция - 24 300€
7) Уровень 7 - 14,5%
Оборот 1 000 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия - 50 000€
Сообственная инвестиция - 24 300€
Дополнительный бонус - 75 000€
Оборот - 2 500 000€
Сообственная инвестиция - 24 300€
8)Уровень 8 - 15%
Оборот 4 000 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Дополнительный бонус - 100 000€
Оборот - 7 500 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 24 300€
9) Уровень 9 - 15,5%
Оборот 10 000 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Бонус - 500 000€
Сообственная инвестиция - 72 900€
Внимание!!! Для перехода между уровнями и карьерному росту нужно иметь минимум 2 линии (ноги) партнеров
Мой вклад
Здесь вы можете заказать рефбек!!!
Будет сделан при открытии проекта.