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afxoptions.com

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Aurum Financial Group LTD
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Старый Сегодня, 13:01
#1
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 4,556
Благодарностей: 6,459
УГ: 21
КП: 0.127
подарки
afxoptions.com
==================================================
Я не админ даного проекта, тема создана для ознакомления
==================================================
Старт в интернете:15.09.17


О КОМПАНИИ

AFX Options Описание компании будет сделано позже.

Маркетинг для инвесторов


Портфель инвестора " Beginner " (не участвует в реферальной программе).
Стоимость - 100 Euro
Средняя недельная доходность – 5,89€
Комиссия от недельной доходности - 40%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Junior "
Стоимость - 300 Euro
Средняя недельная доходность – 17,67€
Комиссия от недельной доходности - 35%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Senior "
Стоимость - 900 Euro
Средняя недельная доходность – 53,01€
Комиссия от недельной доходности - 30%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Master "
Стоимость - 2700 Euro
Средняя недельная доходность – 159,03€
Комиссия от недельной доходности - 25%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Specialist "
Стоимость - 8100 Euro
Средняя недельная доходность – 477,09€
Комиссия от недельной доходности - 18%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Expert "
Стоимость - 24300 Euro
Средняя недельная доходность – 1431,27€
Комиссия от недельной доходности - 12%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Enterpreneur "
Стоимость - 72900 Euro
Средняя недельная доходность – 4293,81€
Комиссия от недельной доходности - 8%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Платежные системы
• ADVCash
• BitCoin
• Neteller
• Perfect Money
•OKpay
• Bank transfer
• Skrill (планируется в будущем)

Реферальная программа


Для активации реферальной ссылки минимальная инвестиция не менее 300 евро.
1) Уровень1 - 6%

2) Уровень 2 - 8%
Оборот 5 000 € (оборот сильной ветки не более 75%)

3) Уровень 3 - 10%
Оборот 25 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия - 1 000€
Сообственная инвестиция - 2 700€

4) Уровень 4 - 11%
Оборот 60 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия - 3 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 2 700€

5)Уровень 5 - 12,5%
При обороте 120 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия 6 000€
Сообственная инвестиция - 8 100€

Дополнительный бонус - 10 000€
Оборот - 300 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 8 100€

6) Уровень 6 - 13,5%
Оборот - 500 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия - 18 000€
Сообственная инвестиция - 24 300€

7) Уровень 7 - 14,5%
Оборот 1 000 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Премия - 50 000€
Сообственная инвестиция - 24 300€
Дополнительный бонус - 75 000€
Оборот - 2 500 000€
Сообственная инвестиция - 24 300€

8)Уровень 8 - 15%
Оборот 4 000 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)

Дополнительный бонус - 100 000€
Оборот - 7 500 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 24 300€

9) Уровень 9 - 15,5%
Оборот 10 000 000€ (оборот сильной ветки не более 50%)
Бонус - 500 000€
Сообственная инвестиция - 72 900€

Внимание!!! Для перехода между уровнями и карьерному росту нужно иметь минимум 2 линии (ноги) партнеров

Мой вклад

Будет сделан при открытии проекта.


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Последний раз редактировалось Trapper77; Сегодня в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Trapper77 на форуме  
Старый Сегодня, 13:32
#2
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 2,279
Благодарностей: 4,570
УГ: 0
КП: 0.277
Re: afxoptions.com
ТС, приветствую, мне кажется, что тема такая уже была создана. Или я не прав?
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Ramzy на форуме  
Старый Сегодня, 13:38
#3
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 4,556
Благодарностей: 6,459
УГ: 21
КП: 0.127
подарки
Автор темы Re: afxoptions.com
Цитата:
Сообщение от Ramzy Посмотреть сообщение
ТС, приветствую, мне кажется, что тема такая уже была создана. Или я не прав?
На момент создания мною темы проекта - темы проекта с таким доменным именем не было найдено:




Автор темы создал тему - но доменное имя проекта не указал - видимо не знал его. Поэтому его темы как-бы в общем и нет - она не существует. Пусть модераторы рассудят.
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Trapper77 на форуме  
Старый Сегодня, 13:42
#4
Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 2,279
Благодарностей: 4,570
УГ: 0
КП: 0.277
Re: afxoptions.com
Цитата:
Сообщение от Trapper77 Посмотреть сообщение
Автор темы создал тему - но доменное имя проекта не указал
А, ну тогда логично вроде. За модерами решение, но тему надо правильно оформлять сразу...
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Ramzy на форуме  
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