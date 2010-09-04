Биржа Poloniex остановила обслуживание жителей Крыма

Резиденты Крыма не смогут воспользоваться услугами ведущей криптовалютной биржи Poloniex. Такой вывод следует из ответа администрации Poloniex на запрос одного из пользователей.
Как пишет на форуме Miningclub.info пользователь marselli4, ему как резиденту Крыма отказали в возможности вести торги на Poloniex.
В ответе биржи говорится:
«Наша система определила, что вы, вероятно, находитесь в Крыму. К сожалению, Poloniex прекращает обслуживание жителей и резидентов Крыма».
Далее в ответе следует стандартное предложение пройти верификацию и подтвердить, что пользователь, если считает решение биржи ошибочным, проживает в другом месте.
Верификация включает в себя предоставление копии паспорта с местом регистрации и номера телефона.
Ограничения распространяются на сами торги — если у пользователя уже были средства на Poloniex, биржа заявляет, что их можно вывести.
Санкции США и Евросоюза против России в связи с аннексией Крыма и Севастополя включают запреты на импорт продуктов, инвестиции, услуги, связанные с туристической отраслью, экспорт ряда товаров и технологий для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.
Еще в 2014 году на территории Крыма была заблокирована работа платежных систем Visa и Mastercard.
Ранее на этой неделе председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что криптовалюты помогут России обойти наложенные на нее санкции.
Напомним, в прошлом месяце основатель блокчейн-проектов MasterCash и Soundchain Артем Абаев сообщил, что после инициации процедуры закрытия аккаунта через службу поддержки в связи с новыми правилами пользования платформы, он получил письмо от Poloniex.
Представители биржи уведомили его о том, что Poloniex больше не оказывает услуги в РФ и что ему необходимо закрыть все ордера и немедленно вывести средства с торговой площадки. Днем позже представители Poloniex опровергли обвинения в том, что перестали обслуживать резидентов РФ, и разблокировали все транзакции стартапа Soundchain.
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