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BTC-e снова отреклась от связей с Александром Винником

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BTC-e снова отреклась от связей с Александром Винником

Криптовалютная биржа BTC-e прокомментировала обвинения, выдвинутые против задержанного в Греции россиянина Александра Винника, в очередной раз заявив, что он не является руководителем либо создателем платформы. Об этом сообщает RT.

«Хотим сообщить, что 6 сентября 2017 года нам стало известно из открытых источников об официально выдвинутых обвинениях со стороны правительства США в отношении нашей компании и Александра Винника. В связи с этим компания BTC-e заявляет, что с момента ее создания осуществляет свою деятельность в рамках требований и норм законодательства тех стран, где она была зарегистрирована. Гражданин Александр Винник не является ее создателем либо владельцем», — говорится в заявлении компании.

Также представители биржи отметили, что предпримут все необходимые меры для защиты своих сотрудников и своей деловой репутации.

Напомним, 25 июля полиция Греции задержала россиянина Александра Винника по запросу американских властей. Власти США предъявили ему официальные обвинения, в том числе в отмывании теневых доходов в размере $4 млрд и создании биткоин-биржи BTC-e для незаконных денежных операций. Кроме того, имя Винника связывают с кражей средств с японской биржи MtGox.

Представители BTC-e уже опровергали связь Винника с биржей, однако сам подозреваемый позже заявил, что в BTC-e «выполнял свои должностные обязанности».

В конце прошлой недели адвокат Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что власти США заинтересованы в выдаче его подзащитного.

Ожидается, что совет судей в Салониках примет решение об экстрадиции Винника 29 сентября.

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Метки
биржа, биткоин, криптовалюта, новости
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