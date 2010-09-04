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Укрзализниця обновит подвижной состав за $4 млрд

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Укрзализниця обновит подвижной состав за $4 млрд



В рамках стратегии развития Укрзализници предусмотрены $5,9 млрд. капитальных инвестиций, из которых примерно $4 млрд. пойдут на обновление подвижного состава. Такие цифры озвучил и. о. председателя правления Укрзализници, Евгений Кравцов.

По его словам, компания прослеживает четкую зависимость объема перевозок от состояния парка подвижного состава. Исходя из этого, очевидным решением является осуществление его обновления. Без этого, последствия будут ощутимы на транспортном рынке уже в ближайшие 5-7 лет. Евгений Кравцов считает, что для обновления железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры необходимы инвестиции в размере примерно $1 млрд. в год. Стратегия развития Укрзализници до 2021 г. предполагает выделение $4 млрд. на обновление подвижного состава, в частности модернизацию и приобретение нового.

При этом, приоритетной задачей будет и обновление железнодорожной инфраструктуры. В данном случае не обойдется без привлечения дополнительных финансовых ресурсов – ведь Укрзализниця является государственной монополией.

Евгений Кравцов также считает целесообразным переход на среднесрочный период финансового планирования, по крайней мере – трехлетний.

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