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Samsung открывает фонд в размере $300 млн для автомобильных технологий

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Samsung открывает фонд в размере $300 млн для автомобильных технологий
Сегодня Samsung объявил о том, что он сформировал фонд Samsung Automotive Innovation в размере $ 300 млн для того, чтобы сосредоточится на автомобильном секторе. Запуск данного фонда последовал за приобретением крупнейшего поставщика автомобильного оборудования и аудиосистем Harman за $ 8 млрд.

Фонд будет инвестировать в такие связанные сегменты легковых автомобилей, как датчики, машинное зрение, искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления, облачные услуги, мобильная связь и безопасность. Первыми инвестициями станут в компанию TTTech, австрийского провайдера сетевых устройств безопасности для автомобильной промышленности.

Перевод специально для MMGP.RU

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