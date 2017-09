Популярный проект Comsa запустил баунти компанию.

Что стоит за Comsa?

Китайское Правительство решило пойти по пути США и разрешает проводить ICO только тем компаниям, которые уже имеют собственные разработки, которые стабильно и уверенно приносят прибыль. Comsa является примером такой компании.Создателем и разработчиком Comsa является Tech Bureau, Corp. Создатель таких популярных торговых марок в Японии как Zaif® — https://zaif.jp/ и mijin® — http://mijin.io/en/ . Первая является криптовалютной биржей, у которой есть все лицензии и разрешения Правительства Японии. Дневной оборот этой биржи превышает 45 000 биткоинов, а во время пика активности на биржу Zaif приходилось 64% всех торгов, осуществляемых с использованием японских йен. Кстати токены Comsa можно купить и за токены биржи Zaif, так как разработчик у этих продуктов один.mijin® - это программное обеспечение для приватных блокчейнов и зарегистрированная торговая марка. Вообще компания Tech Bureau, Corp. занимается консультированием и разработкой программного обеспечения, основанного на контрактах с целью внедрения блокчейн-технологий.На разработку платформы Comsa уже было привлечено среди венчурных инвесторов порядком 9 миллиона долларов от таких компаний как:Nippon Technology Venture Partners — http://www.ntvp.com/english.html Infoteria Corporation — https://www.infoteria.com/jp/en FISCO Ltd. — http://www.fisco.co.jp/en/index.html CAICA Inc. — http://www.caica.jp/e-toppage/ arara inc. — https://www.arara.com/?lang=en ABBA Labs Inc. — http://abbalab.com/en/index.html Сейчас проходит закрытое Pre-ICO Comsa , которое осуществляется по закрытой подписке с минимальным размером инвестиций от 100 000 долларов. Ажиотаж вокруг проекта настолько высок, что уже за период Pre-ICO собрано согласно открытых источников 9 миллионов долларов.Тут мнения специалистов расходятся. Одни говорят, что во время ICO будет собрано порядком 350 миллионов долларов, другие считают, что сумма будет гораздо выше, ведь не существует максимальной суммы выпущенных токенов. Это очень редкий случай для ICO, когда сумма выпущенных токенов будет ничем не ограничена, а ограничена только желанием людей покупать данные токены.И еще. Деньги, собранные во время ICO Comsa , пойдут не только на разработку и развитие платформы, но и на развитие уже существующих продуктов Tech Bureau, Corp. - биржи Zaif® и программного обеспечения mijin®. Может быть по этой причине - максимальный размер выпущенных токенов ничем не ограничен, кроме желания их покупать.Люди, купившие токены Comsa будут иметь скидку при покупке токенов на всех ICO, которые будут проходить на платформе Comsa . А Comsa будет тщательно выбирать все ICO. Уже анонсировано проведение двух ICO на платформе, которое состоится в ноябре.Для тех, кто хочет получить токены Comsa , участвуя в развитии и продвижении проекта, помимо реферальной системы запущена официальная баунти компания проекта.С ее условиями на русском языке можно ознакомится здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2138397.0 А вот русскоязычная ветка анонса: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2135331.0 На данный момент эти темы одни из самых популярных на Bitcointalk._________________________________Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru