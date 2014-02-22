Открытое правительство РФ признало, что фактор криптовалют невозможно игнорировать

Российское правительство понимает, что фактор криптовалют невозможно игнорировать и запрещать в ближайшем будущем. Дискуссия по этому вопросу уже идет, как в правительстве, так и в экономическом блоке и Центральном банке. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» министр открытого правительства Михаил Абызов. Он уверен, что решение в скором времени будет принято.
По словам министра, правительство склонно к тому, чтобы перейти от политики отрицания и запрета к очень аккуратному, вдумчивому государственному регулированию оборота криптовалют. Власти понимают, что надо официально признавать их как финансовый инструмент и правильно аккуратно регулировать, с тем чтобы излишним давлением не уничтожить саму технологию.
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