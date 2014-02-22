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Открытое правительство РФ признало, что фактор криптовалют невозможно игнорировать

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Старый Сегодня, 11:42
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 474
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Открытое правительство РФ признало, что фактор криптовалют невозможно игнорировать
Российское правительство понимает, что фактор криптовалют невозможно игнорировать и запрещать в ближайшем будущем. Дискуссия по этому вопросу уже идет, как в правительстве, так и в экономическом блоке и Центральном банке. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» министр открытого правительства Михаил Абызов. Он уверен, что решение в скором времени будет принято.

По словам министра, правительство склонно к тому, чтобы перейти от политики отрицания и запрета к очень аккуратному, вдумчивому государственному регулированию оборота криптовалют. Власти понимают, что надо официально признавать их как финансовый инструмент и правильно аккуратно регулировать, с тем чтобы излишним давлением не уничтожить саму технологию.

Продолжение...
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varges на форуме  
Старый Сегодня, 12:06
#2
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Re: Открытое правительство РФ признало, что фактор криптовалют невозможно игнорироват
Вот это что-то новенькое. Мы движемся в будущее. Наконец-то это понимают и там "сверху".
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