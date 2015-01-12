cash-motor.net - Cash-Motor

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Автосалон, машины и скорость заработка
Старт проекта 14.09.2017
Чем больше машин в вашем автопарке, тем больше доход он приносит. Основная единица измерения дохода в Cahs-Motor это "скорость заработка". В каждой из представленных машин своя скорость заработка, которая измеряется в количестве заработанных машиной рублей за час реального времени.
Автосалон - Эксклюзивные
Здесь представлены машины высшего класса! Их можно покупать только за фишки.
Собранная прибыль
В этом разделе Вы можете собрать прибыль по курсу 100 км = 0.10 руб.
Вся полученная прибыль начисляется на счет для вывода.
В игре имеются энергия и фишки.
Фишки, это новая валюта проекта с которым вы можете играть в различные игры, обменивать их и выводить реальные деньги.
Энергия нужна чтобы собирать прибыль. Каждый раз когда вы соберёте прибыль у вас отнимается 25 единиц энергии. Для пополнения энергии вы можете вложить в проект любую сумму и получить 100 единиц энергии. При достижении 3 уровня, энергия становится неограниченной!
Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и получайте 7%/5%/3% = 15% от их вклада на свой счет для вывода.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: