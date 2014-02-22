Биткоин - любимый инструмент для бычьих ставок

Обзор среди топ-менеджеров фонда мира дает хорошее представление о том, куда идут умные деньги. Фонд менеджеров американского банка Merrill Lynch организовал опрос в сентябре 2017 года. Полученные результаты указывают на то, что bitcoin
сегодня является наиболее многолюдной инвестицией с большой долей бычьих ставок.
Исследование BAML
Опрос BAML проводился с 1-го по 7-е сентября 2017 года, и является уважаемым исследованием на Уолл-стрит. В этом мероприятии приняли участие более 200 управляющих фондами с активами под управлением, которых числится около $ 629 млрд.
Следовательно, этот опрос является очень хорошим показателем того, куда идут умные деньги. В то время как ветераны Уолл-стрит сделали контрастные замечания о перспективах биткоина
. Управляющие фондами, похоже, считают, что многие люди исключительно делают бычьи ставки при помощи биткоина
. Тогда как 26% опрошенных менеджеров фондов считают, что bitcoin
- это сегодня самые переполненные инвестиции.
Фантастическое возвращение биткоина
Биткоин
дал феноменальную прибыль в 2017 году, поднявшись с $ 950 в начале года до пика в 5000 долларов, прежде чем упасть до $ 4200 в настоящее время.
Причин было много - активация SegWit, которая, как ожидается, уменьшит перегруженность сети, дружественные правила в азиатских странах, институциональные инвесторы, рассматривающие bitcoin
, как жизнеспособный альтернативный класс активов и т.д.
Существует опасение, что могут быть правительственные действия против биткоина
, особенно в Китае. Это привело к тому, что цена снизилась в этом месяце. Поклонники лидера криптовалют
считают, что это является следствием долгосрочной траектории движения биткоина
, и она будет по-прежнему сохранять свою ценность по мере увеличения спроса потребителей.
Другие горячие торги
Другие горячие торги в соответствии с опросом BAML включают длинные торги по индексу Nasdaq Composite (22 процента) и короткому замыканию доллара (21 процент).
Долгое время Nasdaq считался самым переполненным капиталом в последних четырех опросах, проведенных в мае-августе 2017 года.
Обе сделки прошли хорошо в 2017 году, а Nasdaq Composite вырос примерно на 20 процентов в 2017 году.
Хорошее время для коротких ставок с биткойном?
Когда большинство людей выбрало бычьи ставки на биткоине
, это привело к переполненным капиталовложениям. Хорошо ли сейчас использовать короткие ставки с биткоином
?
Будучи переполненными инвестициями, не означает, что ралли в этом классе активов может закончиться. Индекс композиций Nasdaq продолжает хорошо развиваться в 2017 году, несмотря на то, что большую часть этого года его рассматривают как переполненную торговлю.
В завершение
Даже люди, которые выступают против лидера криптовалют
и называют его мошенничеством, не сокращают % биткоина
в своем инвестиционном портфеле, потому что не известно, насколько он высоко еще сможет подняться в цене. Так что короткие бычьи ставки с биткоином
могут быть не чем иным, как азартной игрой, которая может оказаться очень дорогой. Вы тоже являетесь поклонниками бычьих ставок на криптовалютных биржах?
------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru