Биткоин - любимый инструмент для бычьих ставок bitcoin сегодня является наиболее многолюдной инвестицией с большой долей бычьих ставок.







Исследование BAML



Опрос BAML проводился с 1-го по 7-е сентября 2017 года, и является уважаемым исследованием на Уолл-стрит. В этом мероприятии приняли участие более 200 управляющих фондами с активами под управлением, которых числится около $ 629 млрд.



Следовательно, этот опрос является очень хорошим показателем того, куда идут умные деньги. В то время как ветераны Уолл-стрит сделали контрастные замечания о перспективах биткоина. Управляющие фондами, похоже, считают, что многие люди исключительно делают бычьи ставки при помощи биткоина. Тогда как 26% опрошенных менеджеров фондов считают, что bitcoin - это сегодня самые переполненные инвестиции.



Фантастическое возвращение биткоина



Биткоин дал феноменальную прибыль в 2017 году, поднявшись с $ 950 в начале года до пика в 5000 долларов, прежде чем упасть до $ 4200 в настоящее время.



Причин было много - активация SegWit, которая, как ожидается, уменьшит перегруженность сети, дружественные правила в азиатских странах, институциональные инвесторы, рассматривающие bitcoin, как жизнеспособный альтернативный класс активов и т.д.



Существует опасение, что могут быть правительственные действия против биткоина, особенно в Китае. Это привело к тому, что цена снизилась в этом месяце. Поклонники лидера криптовалют считают, что это является следствием долгосрочной траектории движения биткоина, и она будет по-прежнему сохранять свою ценность по мере увеличения спроса потребителей.



Другие горячие торги



Другие горячие торги в соответствии с опросом BAML включают длинные торги по индексу Nasdaq Composite (22 процента) и короткому замыканию доллара (21 процент).



Долгое время Nasdaq считался самым переполненным капиталом в последних четырех опросах, проведенных в мае-августе 2017 года.



Обе сделки прошли хорошо в 2017 году, а Nasdaq Composite вырос примерно на 20 процентов в 2017 году.



Хорошее время для коротких ставок с биткойном?



Когда большинство людей выбрало бычьи ставки на биткоине, это привело к переполненным капиталовложениям. Хорошо ли сейчас использовать короткие ставки с биткоином?



Будучи переполненными инвестициями, не означает, что ралли в этом классе активов может закончиться. Индекс композиций Nasdaq продолжает хорошо развиваться в 2017 году, несмотря на то, что большую часть этого года его рассматривают как переполненную торговлю.



В завершение



Даже люди, которые выступают против лидера криптовалют и называют его мошенничеством, не сокращают % биткоина в своем инвестиционном портфеле, потому что не известно, насколько он высоко еще сможет подняться в цене. Так что короткие бычьи ставки с биткоином могут быть не чем иным, как азартной игрой, которая может оказаться очень дорогой. Вы тоже являетесь поклонниками бычьих ставок на криптовалютных биржах?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Обзор среди топ-менеджеров фонда мира дает хорошее представление о том, куда идут умные деньги. Фонд менеджеров американского банка Merrill Lynch организовал опрос в сентябре 2017 года. Полученные результаты указывают на то, чтосегодня является наиболее многолюдной инвестицией с большой долей бычьих ставок.Опрос BAML проводился с 1-го по 7-е сентября 2017 года, и является уважаемым исследованием на Уолл-стрит. В этом мероприятии приняли участие более 200 управляющих фондами с активами под управлением, которых числится около $ 629 млрд.Следовательно, этот опрос является очень хорошим показателем того, куда идут умные деньги. В то время как ветераны Уолл-стрит сделали контрастные замечания о перспективах. Управляющие фондами, похоже, считают, что многие люди исключительно делают бычьи ставки при помощи. Тогда как 26% опрошенных менеджеров фондов считают, что- это сегодня самые переполненные инвестиции.дал феноменальную прибыль в 2017 году, поднявшись с $ 950 в начале года до пика в 5000 долларов, прежде чем упасть до $ 4200 в настоящее время.Причин было много - активация SegWit, которая, как ожидается, уменьшит перегруженность сети, дружественные правила в азиатских странах, институциональные инвесторы, рассматривающие, как жизнеспособный альтернативный класс активов и т.д.Существует опасение, что могут быть правительственные действия против, особенно в Китае. Это привело к тому, что цена снизилась в этом месяце. Поклонники лидерасчитают, что это является следствием долгосрочной траектории движения, и она будет по-прежнему сохранять свою ценность по мере увеличения спроса потребителей.Другие горячие торги в соответствии с опросом BAML включают длинные торги по индексу Nasdaq Composite (22 процента) и короткому замыканию доллара (21 процент).Долгое время Nasdaq считался самым переполненным капиталом в последних четырех опросах, проведенных в мае-августе 2017 года.Обе сделки прошли хорошо в 2017 году, а Nasdaq Composite вырос примерно на 20 процентов в 2017 году.Когда большинство людей выбрало бычьи ставки на, это привело к переполненным капиталовложениям. Хорошо ли сейчас использовать короткие ставки сБудучи переполненными инвестициями, не означает, что ралли в этом классе активов может закончиться. Индекс композиций Nasdaq продолжает хорошо развиваться в 2017 году, несмотря на то, что большую часть этого года его рассматривают как переполненную торговлю.Даже люди, которые выступают против лидераи называют его мошенничеством, не сокращают %в своем инвестиционном портфеле, потому что не известно, насколько он высоко еще сможет подняться в цене. Так что короткие бычьи ставки смогут быть не чем иным, как азартной игрой, которая может оказаться очень дорогой. Вы тоже являетесь поклонниками бычьих ставок на криптовалютных биржах?------------------------

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