Газета Жэньминь Жибао прояснила позицию китайских властей по запрету ICO

Газета Центрального комитета Коммунистической партии Китая «Жэньминь Жибао» опубликовала статью профессора финансов Школы менеджмента Гуанхуа Лю Сяолэй (Liu Xiaolei) с объяснениями, почему Китай запретил ICO. В статье утверждается, что биткоин не может быть запрещен, и поэтому регулирование оборота криптовалют на биржах — правильный путь. Профессор также отмечает, что биткоин не представляет технологию блокчейн в целом и называет последнюю интересной.
Лю Сяолэй объясняет, что запрет наложен в виду двойственных свойств токенов. У токенов отсутствует прикладной атрибут, и их можно использовать только для покупки услуг эмитента. При этом инвестиционный атрибут токена делает выгодным его покупку с целью спекулятивной перепродажи на вторичном рынке. Именно в этом и состоит главная проблема c ICO, считает профессор.
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