Morgan Stanley использует Snapchat для найма следующего поколения банкиров







Лиза Манганелло, глава отдела маркетинга брендов Morgan Stanley, заявила: «Мы всегда ищем новые и инновационные способы поиска лучших современных талантов в учебных заведениях по всей стране. Мы должны их искать там, где они проводят свое время, и это — Snapchat».



Геофильтры Snapchat позволяют добавлять на фото логотипы и иллюстрации компаний. Но они появляются только в определенных местах и не ограниченный период времени. Инвестиционный банк ранее экспериментировал с приложениями социальных сетей, которые пользуются популярностью у миллениалов, но это первая кампания такого рода для Morgan Stanley. Банк также имеет ряд текущих стратегий по найму, которые используются в течение года во многих других университетских городках. Кроме того, этим летом банк запустил текстовую горячую линию, которая позволяет студентам отправлять тексты рекрутерам.



Morgan Stanley стал ведущим андеррайтером первоначального публичного размещения Snap Inc, которая создала приложение Snapchat. Изначально банк был настроен на рост акций мессенджера, но после их рейтинг был понижен до «нейтрального», а целевая цена снизилась на 42% до $ 16. В настоящее время компания торгуется на уровне $ 15.



Компания JPMorgan провела аналогичную кампанию в 2016 году. Банк показывал всем выпускникам колледжей в 80 студенческих городках 10-секундный рекламный ролик, чтобы помочь рекрутерам в их найме.



