Дождались! Использование биткоина выходит на новый уровень биткоин был создан восемь лет назад, валюта только начинает привлекать внимание крупного масштаба. Цифровая валюта использует технологию blockchain для более безопасного и эффективного способа ведения онлайн-транзакций без использования банков или кредитных карт.





В интервью PBS Дон Тапскотт обсуждает потенциальное использование технологии blockchain. Tapscott является соавтором книги под названием «Blockchain Revolution: как технология и биткоин меняют деньги, бизнес и мир».



Специалисты и инвестиционные эксперты назвали биткоин пузырем, так как за последний год цена выросла на невероятные 700%. Хотя многие удивляются, является ли такой рост устойчивым, Тапскотт объясняет, что технология, которая поддерживает биткоин, настолько трансформируется, что делает этот вопрос спорным.



Действительно, с быстрым ростом первой цифровой валюты дни банкиров могут быть пронумерованы. Цифровая валюта дезинтегрирует банки, предоставляет услуги небанковским способом и более безопасна.



Освобождение от посредников



По данным CNBC, в традиционном банковском секторе наблюдаются постоянные сборы в течение года. В среднем они составляют около 40% от среднего дохода банка. Обещание технологии blockchain простое: удалить посредника (наряду с их непомерными сборами) и способствовать проведению безопасных финансовых транзакций через распределенную систему бухгалтерских книг. Это приведёт к полной декализации транзакций с относительно низкими комиссионными.



Помощь небанковским



Более 2 млрд. человек в настоящее время являются небанковскими клиентами, и это число не показывает никаких признаков сокращения в ближайшее время. Биткоин растет в популярности в развивающихся странах, где он служит лучшим и бесплатным способом отправки денежных переводов. Это особенно справедливо в отдаленных районах мира, где банковские центры редки.



Повышенная сохранность денег и безопасность от возвратных платежей



Ежегодно торговцы платят более 7 млрд. американской зелени. Биткоин устраняет способность потребителей передавать мошеннические платежи, что делает его привлекательным вариантом оплаты для торговцев. В тех случаях, когда возврат платежей может быть действительно оправданным, такие компании, как Bitrated, разработали систему на основе условного депонирования, которая предоставляет покупателям и продавцам право на то, чтобы другая сторона не соответствовала их стороне транзакции.



Технология blockchain также безопасна, в то время как многие банки (и кредитные бюро!) не могут этого сказать о своем сервисе. Блокчейн биткоина обеспечен расширенной криптографией, которая является математически нерушимой. Хотя возможно, что торговцы или процессоры платежей могут быть взломаны, сама блок-цепь является безопасной.



В завершение



Биткоин - это такой радикально отличающийся продукт, который требует времени, чтобы люди могли его по-настоящему понять. Хорошей новостью является то, что покупатели и торговцы начинают постепенно экспериментировать с цифровой валютой и понимать ее полезность и преимущества. Принятие биткоина выходит на новый уровень и должно быстро расти. А вы уже работаете с этим видом цифровых монет?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Хотябыл создан восемь лет назад, валюта только начинает привлекать внимание крупного масштаба. Цифровая валюта использует технологиюдля более безопасного и эффективного способа ведения онлайн-транзакций без использования банков или кредитных карт.В интервью PBS Дон Тапскотт обсуждает потенциальное использование технологии. Tapscott является соавтором книги под названием «Revolution: как технология именяют деньги, бизнес и мир».Специалисты и инвестиционные эксперты назвалипузырем, так как за последний год цена выросла на невероятные 700%. Хотя многие удивляются, является ли такой рост устойчивым, Тапскотт объясняет, что технология, которая поддерживает, настолько трансформируется, что делает этот вопрос спорным.Действительно, с быстрым ростом первой цифровой валюты дни банкиров могут быть пронумерованы. Цифровая валюта дезинтегрирует банки, предоставляет услуги небанковским способом и более безопасна.По данным CNBC, в традиционном банковском секторе наблюдаются постоянные сборы в течение года. В среднем они составляют около 40% от среднего дохода банка. Обещание технологиипростое: удалить посредника (наряду с их непомерными сборами) и способствовать проведению безопасных финансовых транзакций через распределенную систему бухгалтерских книг. Это приведёт к полной декализации транзакций с относительно низкими комиссионными.Более 2 млрд. человек в настоящее время являются небанковскими клиентами, и это число не показывает никаких признаков сокращения в ближайшее время.растет в популярности в развивающихся странах, где он служит лучшим и бесплатным способом отправки денежных переводов. Это особенно справедливо в отдаленных районах мира, где банковские центры редки.Ежегодно торговцы платят более 7 млрд. американской зелени.устраняет способность потребителей передавать мошеннические платежи, что делает его привлекательным вариантом оплаты для торговцев. В тех случаях, когда возврат платежей может быть действительно оправданным, такие компании, как Bitrated, разработали систему на основе условного депонирования, которая предоставляет покупателям и продавцам право на то, чтобы другая сторона не соответствовала их стороне транзакции.Технологиятакже безопасна, в то время как многие банки (и кредитные бюро!) не могут этого сказать о своем сервисе. Блокчейнобеспечен расширенной криптографией, которая является математически нерушимой. Хотя возможно, что торговцы или процессоры платежей могут быть взломаны, сама блок-цепь является безопасной.- это такой радикально отличающийся продукт, который требует времени, чтобы люди могли его по-настоящему понять. Хорошей новостью является то, что покупатели и торговцы начинают постепенно экспериментировать с цифровой валютой и понимать ее полезность и преимущества. Принятиевыходит на новый уровень и должно быстро расти. А вы уже работаете с этим видом цифровых монет?------------------------

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