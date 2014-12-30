Как изменение правового регулирования ICO в Китае отразится на качестве ICO.



Такая правовая неопределенность и отсутствие регулирования и контроля прождало вседозволенность и огромное количество мошенников, которые под предлогом ICO у людей просто воровали деньги, а сайты, через которые проводились ICO, потом закрывали.



Единственным исключением из общего правила вседозволенности долгое время стояло США. В этой стране существует прецедентное право и судебная практика, наработанная веками. Еще в далеком 2012 году покупку койнов, токенов и прочих виртуальных средств законодательство США приравняло к акциями.



При этом должно соблюдаться два условия:

1. Токены, выпускаемые на ICO, должны являться акциями в соответствии с законодательством США. А для этого они должны пройти специально разработанные тесты для определения является ли обязательство акцией, то есть получить официальное заключение на соответствие обязательства требованиям, предъявляемым к акции.

2. Акции могут покупаться только людьми, прошедшими верификацию и получившими разрешение на инвестиционную деятельность в комиссии по ценным бумагам США. А чтобы пройти такую верификацию нужно сдать квалификационный экзамен и подтвердить свою компетенцию в вопросах инвестирования.



Таким образом, в США имеет право инвестировать не любой человек, а только имеющий специальное на то разрешение и знания. Если у гражданина США нет соответствующего образования, чтобы получить разрешение, он может нанять грамотного специалиста с разрешением, который и будет его консультировать и действовать в его интересах.



В Китае Правительство вначале разрешило свободное распространение криптовалют, работу бирж и деятельность ICO. Это привело к тому, что многие китайцы стали интересоваться криптовалютами, начали развиваться майнинговые фермы, а люди стали активно инвестировать и покупать токены в различных ICO. Для участия в ICO не нужно было специальных знаний и образования. Все это привело к тому, что люди, не разбираясь в ICO, следуя моде, стали инвестировать во все в подряд и терять деньги. А потерявшие на ICO деньги граждане стали обращаться за защитой к государственным органам власти. И если вначале чиновники только предупреждали о рисках, то сейчас под предлогом защиты прав потребителей, Правительство Китая перешло с строгим мерам и жесткому регулированию.



Плюс такая полная вседозволенность и отсутствие государственного регулирования привело к тому, что огромные суммы средств уходили из государственного контроля, а следовательно и налогообложения. А с государством надо делиться. Это главное правило в экономике любой страны. Какое государство долго будет терпеть, когда крупные денежные суммы уходят у него из под контроля. Вначале Китай крепко взялся за биржи и, показательно закрыв вслед за США несколько бирж, навел в них порядок и установил тщательный контроль за движением денежных средств.



После этого Китай решил пойти по пути США в вопросах правовой регламентации и контроля ICO. Китай фактически повторил действия США в этом вопросе, но сделал это по-азиатски хитро и мудро.



По заявлению чиновников Правительства Китая нельзя собирать деньги на ICO, обещая будущую прибыль. Такое заявление, ничем не подкрепленное, кроме обещаний, является обманом. ICO могут проводить только те компании, у которых уже есть действующие разработки, которые стабильно и уверенно приносят прибыль на протяжении достаточного промежутка времени, чтобы инвесторы сами смогли определить, какую прибыль они будут получать, купив токены на ICO. То есть, фактически Правительство Китая приравняло токены к акциям, как это сделало Правительство США. Токены обязательно должны быть обеспечены действующими, успешно реализуемыми и приносящими прибыль разработками.



ICO нельзя закрыть окончательно. Деньги необходимы для дальнейшего развития и продвижения новых идей. И собрать эти деньги у населения - наиболее простой и общедоступный способ. Но чтобы начать собирать деньги у компании, выходящей на ICO должно быть что-то в активе. Нет денег на первоначальное развитие, существуют венчурные инвесторы, которые являются профессионалами в сфере инвестиций. Они реально могут оценить все риски и прибыли.



Китай не стал ограничивать требования, предъявляемые к инвесторам, как это сделали США. Но чтобы выйти в массы, проект должен иметь мощные и главное прибыльные наработки.



Компанию, у которой что-то есть за душой, есть технологии, прибыльные разработки, государству намного проще контролировать, так как ей есть, что терять. Это уже не голая идея. Таким образом, на ICO будут выходить не сотни или даже тысячи мелких компаний только с идеями, а десятки с мощными наработками, в развитии которых также будет сильно заинтересовано государство, так как их оно будет тщательно контролировать и следить за тем, как они платят налоги, а за одно как расплачиваются с держателями токенов, купленных на ICO. Таким образом, Китай стал гарантировать людям, что Правительство страны заботится над тем, чтобы простые граждане не потеряли свои деньги, которые они потратили на приобретение токенов на ICO.



Что же будет происходить с ICO?





На данный момент для ICO фактически закрыты две самых мощных державы мира. Экономика номер 1 - США с самым огромным количеством богатых граждан, где больше всего живет миллионеров, и экономика номер 2 - Китай, страна в которой живет больше всего граждан и очень развиты крипто рынки. При этом нет окончательного запрета, а есть очень жесткая регламентация, фактически граничащая с запретом.



Многие ICO уже сейчас меняют свои WhitePapers, подстраивая их не только под требования законодательства США, но и Китая. Многие ICO стали открыто писать - мы не работаем с гражданами США и Китая. Но как определить, является ли человек гражданином США и Китая или им не является? Будет ли достаточно фразы, что человек предупрежден об ответственности и в случае сообщения не достоверных сведений, вся ответственность лежит только на нем, а не на ICO.



Уже были случаи, когда Правительство США блокировало сайты ICO, а также, при возможности, собранные на ICO деньги под предлогом того, что данные ICO принимали деньги от граждан США. Не последуют ли по этому пути китайцы, ведь они решили практически полностью скопировать подход США? Единственным выходом из данной ситуации является полная верификация инвесторов, по примеру того, как это делают биржи. Данные действия прежде всего нужны налоговой службе, чтобы следить за доходами граждан, ведь не все декларируют все свои источники доходов.



В Европейском Союзе предлагают ввести единый реестр токенов, выпущенных на ICO. А вести этот реестр будет организация, имеющая специальную лицензию. Опять же основная цель данного действия - установить контроль над доходами граждан, чтобы они не уклонялись от уплаты налогов и не скрывали свои доходы. Да при этом, ставятся благие цели - установить контроль над всеми выпущенными токенами, чтобы не было мошенничества и люди не теряли деньги. Государство будет следить за сохранностью средств граждан, а граждане честно должны делиться с государством своими доходами, их же государство охраняет.



Сейчас многие государства мира стремятся взять ICO под свой контроль и учет, чтобы огромные средства, крутящиеся в этом бизнесе, не проходили мимо "рук" государства и пополняли казну стран.



Начало положено.



С момента введения закона США, приравнявшего токены, койны и прочие цифровые монеты к акциям, прошло 5 лет. Вторым стал Китай. Я думаю, видя их опыт, Правительства других стран также будут вносить предложения в законодательные органы об усилении контроля над ICO и их регламентации.



Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59ba2412d050f На протяжение долгого времени эксперты и государственные чиновники из разных стран мира дружно твердили, что мировой рынок ICO никак ничем не урегулирован. Нет единых правил и нормативов. Даже не существует местного законодательства, которое хоть как бы регулировало правовое положение ICO и выпуск токенов.Такая правовая неопределенность и отсутствие регулирования и контроля прождало вседозволенность и огромное количество мошенников, которые под предлогом ICO у людей просто воровали деньги, а сайты, через которые проводились ICO, потом закрывали.Единственным исключением из общего правила вседозволенности долгое время стояло США. В этой стране существует прецедентное право и судебная практика, наработанная веками. Еще в далеком 2012 году покупку койнов, токенов и прочих виртуальных средств законодательство США приравняло к акциями.При этом должно соблюдаться два условия:1. Токены, выпускаемые на ICO, должны являться акциями в соответствии с законодательством США. А для этого они должны пройти специально разработанные тесты для определения является ли обязательство акцией, то есть получить официальное заключение на соответствие обязательства требованиям, предъявляемым к акции.2. Акции могут покупаться только людьми, прошедшими верификацию и получившими разрешение на инвестиционную деятельность в комиссии по ценным бумагам США. А чтобы пройти такую верификацию нужно сдать квалификационный экзамен и подтвердить свою компетенцию в вопросах инвестирования.Таким образом, в США имеет право инвестировать не любой человек, а только имеющий специальное на то разрешение и знания. Если у гражданина США нет соответствующего образования, чтобы получить разрешение, он может нанять грамотного специалиста с разрешением, который и будет его консультировать и действовать в его интересах.В Китае Правительство вначале разрешило свободное распространение криптовалют, работу бирж и деятельность ICO. Это привело к тому, что многие китайцы стали интересоваться криптовалютами, начали развиваться майнинговые фермы, а люди стали активно инвестировать и покупать токены в различных ICO. Для участия в ICO не нужно было специальных знаний и образования. Все это привело к тому, что люди, не разбираясь в ICO, следуя моде, стали инвестировать во все в подряд и терять деньги. А потерявшие на ICO деньги граждане стали обращаться за защитой к государственным органам власти. И если вначале чиновники только предупреждали о рисках, то сейчас под предлогом защиты прав потребителей, Правительство Китая перешло с строгим мерам и жесткому регулированию.Плюс такая полная вседозволенность и отсутствие государственного регулирования привело к тому, что огромные суммы средств уходили из государственного контроля, а следовательно и налогообложения. А с государством надо делиться. Это главное правило в экономике любой страны. Какое государство долго будет терпеть, когда крупные денежные суммы уходят у него из под контроля. Вначале Китай крепко взялся за биржи и, показательно закрыв вслед за США несколько бирж, навел в них порядок и установил тщательный контроль за движением денежных средств.После этого Китай решил пойти по пути США в вопросах правовой регламентации и контроля ICO. Китай фактически повторил действия США в этом вопросе, но сделал это по-азиатски хитро и мудро.По заявлению чиновников Правительства Китая нельзя собирать деньги на ICO, обещая будущую прибыль. Такое заявление, ничем не подкрепленное, кроме обещаний, является обманом. ICO могут проводить только те компании, у которых уже есть действующие разработки, которые стабильно и уверенно приносят прибыль на протяжении достаточного промежутка времени, чтобы инвесторы сами смогли определить, какую прибыль они будут получать, купив токены на ICO. То есть, фактически Правительство Китая приравняло токены к акциям, как это сделало Правительство США. Токены обязательно должны быть обеспечены действующими, успешно реализуемыми и приносящими прибыль разработками.ICO нельзя закрыть окончательно. Деньги необходимы для дальнейшего развития и продвижения новых идей. И собрать эти деньги у населения - наиболее простой и общедоступный способ. Но чтобы начать собирать деньги у компании, выходящей на ICO должно быть что-то в активе. Нет денег на первоначальное развитие, существуют венчурные инвесторы, которые являются профессионалами в сфере инвестиций. Они реально могут оценить все риски и прибыли.Китай не стал ограничивать требования, предъявляемые к инвесторам, как это сделали США. Но чтобы выйти в массы, проект должен иметь мощные и главное прибыльные наработки.Компанию, у которой что-то есть за душой, есть технологии, прибыльные разработки, государству намного проще контролировать, так как ей есть, что терять. Это уже не голая идея. Таким образом, на ICO будут выходить не сотни или даже тысячи мелких компаний только с идеями, а десятки с мощными наработками, в развитии которых также будет сильно заинтересовано государство, так как их оно будет тщательно контролировать и следить за тем, как они платят налоги, а за одно как расплачиваются с держателями токенов, купленных на ICO. Таким образом, Китай стал гарантировать людям, что Правительство страны заботится над тем, чтобы простые граждане не потеряли свои деньги, которые они потратили на приобретение токенов на ICO.На данный момент для ICO фактически закрыты две самых мощных державы мира. Экономика номер 1 - США с самым огромным количеством богатых граждан, где больше всего живет миллионеров, и экономика номер 2 - Китай, страна в которой живет больше всего граждан и очень развиты крипто рынки. При этом нет окончательного запрета, а есть очень жесткая регламентация, фактически граничащая с запретом.Многие ICO уже сейчас меняют свои WhitePapers, подстраивая их не только под требования законодательства США, но и Китая. Многие ICO стали открыто писать - мы не работаем с гражданами США и Китая. Но как определить, является ли человек гражданином США и Китая или им не является? Будет ли достаточно фразы, что человек предупрежден об ответственности и в случае сообщения не достоверных сведений, вся ответственность лежит только на нем, а не на ICO.Уже были случаи, когда Правительство США блокировало сайты ICO, а также, при возможности, собранные на ICO деньги под предлогом того, что данные ICO принимали деньги от граждан США. Не последуют ли по этому пути китайцы, ведь они решили практически полностью скопировать подход США? Единственным выходом из данной ситуации является полная верификация инвесторов, по примеру того, как это делают биржи. Данные действия прежде всего нужны налоговой службе, чтобы следить за доходами граждан, ведь не все декларируют все свои источники доходов.В Европейском Союзе предлагают ввести единый реестр токенов, выпущенных на ICO. А вести этот реестр будет организация, имеющая специальную лицензию. Опять же основная цель данного действия - установить контроль над доходами граждан, чтобы они не уклонялись от уплаты налогов и не скрывали свои доходы. Да при этом, ставятся благие цели - установить контроль над всеми выпущенными токенами, чтобы не было мошенничества и люди не теряли деньги. Государство будет следить за сохранностью средств граждан, а граждане честно должны делиться с государством своими доходами, их же государство охраняет.Сейчас многие государства мира стремятся взять ICO под свой контроль и учет, чтобы огромные средства, крутящиеся в этом бизнесе, не проходили мимо "рук" государства и пополняли казну стран.Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 10:52 .