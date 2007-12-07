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ПАММ счет Perfetto FT:323935 (Alpari)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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#1
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Имя: Евгений
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ПАММ счет Perfetto FT:323935 (Alpari)
  1. Название ПАММ счета: Perfetto FT - 323935 [Alpari]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 16.09.2014
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 50
    • Капитал управляющего: 3000
    • Тип счета: pamm.standard.mt4

  3. Оферта:
    • Баланс, USD*: 10
    • Вознаграждение управляющего: 35%
    • Баланс, USD*: 50
    • Вознаграждение управляющего: 30%
    • Баланс, USD*: 200
    • Вознаграждение управляющего: 28%
    • Баланс, USD*: 1000
    • Вознаграждение управляющего: 26%
    • Баланс, USD*: 10000
    • Вознаграждение управляющего: 24%
    *Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.


  4. О торговой стратегии: О Памм-счете.
    Данный алгоритм разработан давно и оптимизировался на протяжении двух лет. С момента открытия Памм-счета алгоритм не менялся. Советник ловит движение при всплеске волатильности, поскольку данный показатель, на наш взгляд, является наиболее информативным. Дополнительные фильтры помогают отсечь лишние сделки. Основная масса сделок совершается в трендовых движениях и амплитудных боковиках. Торговая пара EUR/USD.

    Торговля ведется исключительно рыночными ордерами. Всегда используется стоп ордера. Никаких видов агрессивного мани-менеджмента не используется (Мартингейл, докупка по вариационной марже и т.д.). Размер лота подбирается исключительно методом «процент от капитала».
    Система тестировалась с 2000 года. В долгосрочной перспективе наблюдается постоянный рост. Результаты тестирования, а так же ссылку на сайт выложим в ближайшее время.

  5. Манименеджмент: агрессивность счета - высокая

  6. Информация об управляющим: Приветствую всех! Меня зовут Марк. Я являюсь руководителем проекта The Way of Money. Наша команда занимается алгоритмической торговлей, начиная с 2009 года. Пишу данный пост, чтобы ответить на все ваши возможные вопросы, касаемо нашего Памм-счета.

    Несколько слов о себе.
    Мне 36 лет, образование прикладная математика. Трейдингом начал заниматься с 2005 года. За этот период разработал несколько торговых стратегий. По самой надежной из них, открыл ПАММ-счет в Альпари.

    В том случае, если Вас заинтересует Памм-счет Perfetto FT можно обсудить вопрос о включении Вас в список моих ПАММ партнеров, чтобы Вы получали определенный процент от привлеченных инвесторов. По этому вопросу пишите мне в ЛС.

    Все интересующее Вас спрашивайте на этой ветке форума. Более подробную информацию Вы сможете посмотреть на сайте, ссылку выложу чуть позже.

    С уважением
    и надеждой на сотрудничество,
    The Way of Money.

  7. Мониторинг у брокера:


  8. Сторонний мониторинг:
    не указано

  9. Еще ПАММ счета управляющего:
    Список счетов

Результаты
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 23,46%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 30,8%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : -8,94%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 11,47%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -11,64%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 4,43%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -2,97%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 2,38%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.12.2016] : 46,99%
  • Результат: [01.01.2015 - 31.12.2015] : 104,55%
  • Результат: [16.09.2014 - 31.12.2014] : 19,13%
__________________
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