ПАММ счет Perfetto FT:323935 (Alpari)

*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.
О торговой стратегии: О Памм-счете.
Данный алгоритм разработан давно и оптимизировался на протяжении двух лет. С момента открытия Памм-счета алгоритм не менялся. Советник ловит движение при всплеске волатильности, поскольку данный показатель, на наш взгляд, является наиболее информативным. Дополнительные фильтры помогают отсечь лишние сделки. Основная масса сделок совершается в трендовых движениях и амплитудных боковиках. Торговая пара EUR/USD.
Торговля ведется исключительно рыночными ордерами. Всегда используется стоп ордера. Никаких видов агрессивного мани-менеджмента не используется (Мартингейл, докупка по вариационной марже и т.д.). Размер лота подбирается исключительно методом «процент от капитала».
Система тестировалась с 2000 года. В долгосрочной перспективе наблюдается постоянный рост. Результаты тестирования, а так же ссылку на сайт выложим в ближайшее время.
Манименеджмент: агрессивность счета - высокая
Информация об управляющим: Приветствую всех! Меня зовут Марк. Я являюсь руководителем проекта The Way of Money. Наша команда занимается алгоритмической торговлей, начиная с 2009 года. Пишу данный пост, чтобы ответить на все ваши возможные вопросы, касаемо нашего Памм-счета.
Несколько слов о себе.
Мне 36 лет, образование прикладная математика. Трейдингом начал заниматься с 2005 года. За этот период разработал несколько торговых стратегий. По самой надежной из них, открыл ПАММ-счет в Альпари.
В том случае, если Вас заинтересует Памм-счет Perfetto FT можно обсудить вопрос о включении Вас в список моих ПАММ партнеров, чтобы Вы получали определенный процент от привлеченных инвесторов. По этому вопросу пишите мне в ЛС.
Все интересующее Вас спрашивайте на этой ветке форума. Более подробную информацию Вы сможете посмотреть на сайте, ссылку выложу чуть позже.
С уважением
и надеждой на сотрудничество,
The Way of Money.