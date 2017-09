Aisller Главный модератор

ПАММ счет Perfetto FT:323935 (Alpari) Название ПАММ счета: Perfetto FT - 323935 [Alpari]



Информация о счете: Дата создания счета: 16.09.2014

Валюта счета: USD

Максимальная просадка: 50

Капитал управляющего: 3000

Тип счета: pamm.standard.mt4

Оферта: Баланс, USD*: 10

Вознаграждение управляющего: 35% Баланс, USD*: 50

Вознаграждение управляющего: 30% Баланс, USD*: 200

Вознаграждение управляющего: 28% Баланс, USD*: 1000

Вознаграждение управляющего: 26% Баланс, USD*: 10000

Вознаграждение управляющего: 24% *Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.





О торговой стратегии: О Памм-счете.

Данный алгоритм разработан давно и оптимизировался на протяжении двух лет. С момента открытия Памм-счета алгоритм не менялся. Советник ловит движение при всплеске волатильности, поскольку данный показатель, на наш взгляд, является наиболее информативным. Дополнительные фильтры помогают отсечь лишние сделки. Основная масса сделок совершается в трендовых движениях и амплитудных боковиках. Торговая пара EUR/USD.



Торговля ведется исключительно рыночными ордерами. Всегда используется стоп ордера. Никаких видов агрессивного мани-менеджмента не используется (Мартингейл, докупка по вариационной марже и т.д.). Размер лота подбирается исключительно методом «процент от капитала».

Система тестировалась с 2000 года. В долгосрочной перспективе наблюдается постоянный рост. Результаты тестирования, а так же ссылку на сайт выложим в ближайшее время.



Манименеджмент: агрессивность счета - высокая



Информация об управляющим: Приветствую всех! Меня зовут Марк. Я являюсь руководителем проекта The Way of Money. Наша команда занимается алгоритмической торговлей, начиная с 2009 года. Пишу данный пост, чтобы ответить на все ваши возможные вопросы, касаемо нашего Памм-счета.



Несколько слов о себе.

Мне 36 лет, образование прикладная математика. Трейдингом начал заниматься с 2005 года. За этот период разработал несколько торговых стратегий. По самой надежной из них, открыл ПАММ-счет в Альпари.



В том случае, если Вас заинтересует Памм-счет Perfetto FT можно обсудить вопрос о включении Вас в список моих ПАММ партнеров, чтобы Вы получали определенный процент от привлеченных инвесторов. По этому вопросу пишите мне в ЛС.



Все интересующее Вас спрашивайте на этой ветке форума. Более подробную информацию Вы сможете посмотреть на сайте, ссылку выложу чуть позже.



С уважением

и надеждой на сотрудничество,

The Way of Money.



Мониторинг у брокера:





Сторонний мониторинг:

не указано



Результаты Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 23,46%

Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 30,8%

Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : -8,94%

Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 11,47%

Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -11,64%

Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 4,43%

Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -2,97%

Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 2,38%

Результат: [01.01.2017 - 31.12.2016] : 46,99%

Результат: [01.01.2015 - 31.12.2015] : 104,55%

Результат: [16.09.2014 - 31.12.2014] : 19,13%

