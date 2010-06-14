НБУ впервые за полтора года провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов

Вчера Национальный банк впервые с февраля 2016 провел размещение 3-месячных депозитных сертификатов, объемом до 500 млн грн. Всего банками на тендер было подано 32 заявки, общим объемом почти 2.3 млрд грн, предложенным ставкам в диапазоне от 12.5% до 18% годовых.
Удовольствие проводилось по принципу единой предельной ставки, по итогам тендера составила 12.89%. Всего было удовлетворено четыре заявки на общую сумму 500 млн грн.
«Депозитные сертификаты на три месяца способствовать формированию кривой доходности и ценообразованию других инструментов, а тот спрос, который мы увидели во время первого размещения, наглядно продемонстрировал имеющуюся для участников рынка потребность в подобном инструменте. В дальнейшем, мы надеемся увидеть активное развитие вторичного рынка, на котором будут торговаться трехмесячные депозитные сертификаты », - прокомментировал результаты размещения директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
Следующий тендер по размещению 3-месячных депозитных сертификатов состоится 20 сентября. Погашение тех депозитных сертификатов, которые размещались сегодня, а также тех, которые будут размещаться в следующие три недели, состоится 13 декабря 2017 года.
Напомним, Национальный банк возобновил размещение 3-месячных сертификатов поскольку на сегодня не происходит формирования гривневой кривой доходности от месяца до трех. Это обусловлено тем, что Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке не превышают 2 недель. Согласно усложнился процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Размещение трехмесячных депозитных сертификатов должен исправить такую ситуацию, способствовать формированию кривой доходности и повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ.
По материалам НБУ