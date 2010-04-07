НБУ и Сrane Currency продолжают сотрудничество в области изготовления денег

Компания Сrane Currency - один из мировых лидеров в производстве высокозащищенных банкнотной продукции - организовала встречу и тренинговый семинар вместе со специалистами Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. Это мероприятие проходит с 11 до 13 сентября 2017 в Киеве.
Ведущие директора признанного международного производителя в банкнотной отрасли также во вторник, 12 сентября, посетили Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины, ознакомились с его производственными процессами и технологиями изготовления национальной валюты в Украине.
Исполняющий обязанности Председателя Национального банка Украины Яков Смолий поблагодарил представителей компании Crane Currency за интерес к технологическим возможностям Банкнотно-монетного двора и проведения общего тренинга по вопросам изготовления банкнот.
"Изготовление денег - это длительный высокотехнологичный процесс. Перед тем как готовая продукция Национального банка Украины поступит к потребителю она проходит довольно сложный путь, требующий коллективного труда многих высококвалифицированных специалистов, - сказал Яков Смолий. - Надеюсь, что этот визит обогатит наш практический опыт и будет способствовать расширению партнерства между Национальным банком Украины и Crane Currencyˮ.
Он добавил, что мощности Банкнотно-монетного двора позволяют обеспечивать не только внутренние потребности Украины, но и производить продукцию для других государств.
Всего за время существования предприятия изготовлено более 16 млрд. Банкнот гривны, почти 100 наименований государственных наград; отчеканена более 9920000000 разменных и оборотных монет, около 16330000 памятных монет, около 270 тыс. инвестиционных монет.
Важный компонент системы защиты современных банкнот гривны - защитные ленты RAPID - один из принципиально новых элементов защиты, изготовлен именно компанией Crane Currency. Эта лента сейчас стала популярной защитным признаком, который используется для формирования защитного комплекса новых или модернизированных банкнот мира.
"Для Национального банка Украины почетным является тот факт, что пионером практического применения этой ленты шириной 4 и 6 мм для изготовления серийной продукции стали производственные мощности украинской Банкнотно-монетного двора", - подчеркнул Яков Смолий.
В свою очередь представители компании Crane Currency, работающих в Африке, Европе, Центральной Азии и Южной Америке, Джорджо Фиоренцо и Грэхам Натан отметили значительный инновационный уровень технологий и качество изготовления банкнот национальной украинской валюты.
Джорджо Фиоренцо заметил, что Crane Currency и Национальный банк Украины имеют долгосрочные позитивные отношения, которые началась еще в середине 90-х и укрепляются в течение последних лет. Также он подчеркнул, что объемы сотрудничества постоянно растут и это на пользу как Crane Currency, так и Национальному банку и украинской экономике.
Грэхам Натан высоко оценил специалистов Банкнотно-монетного двора Национального банка и указал, что на протяжении своей более тридцатилетнего стажа работы в отраслевой промышленности он впервые видит такую хорошо организованную, эффективную и профессиональную команду на государственном предприятии по производству банкнот.
По материалам НБУ