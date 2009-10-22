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Правление НБУ встретилось с Первым заместителем директора-распорядителя МВФ

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Правление НБУ встретилось с Первым заместителем директора-распорядителя МВФ
13 сентября, Правление Национального банка под председательством. о. Председателя НБУ Якова Смолия встретилось с Первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном. Встреча состоялась в рамках визита Первого заместителя Директора-распорядителя МВФ в Украину, который проходит 12-14 сентября.


Стороны обсудили текущую макроэкономическую ситуацию, последние сдвиги в банковском секторе и прогресс в программе реформ, поддерживаемой МВФ.

Украинская сторона отметила, что несмотря на то, что ситуация на финансовом рынке остается стабильной, а внешнеэкономические факторы - благоприятными, общая макроэкономическая ситуация все еще остается уязвимой к воздействиям.
Представители МВФ и НБУ согласились, что все факторы, которые могут оказать негативное влияние на макроэкономическую стабильность и экономический рост, только возобновилось, следует тщательно проанализировать центральном банке при осуществлении монетарной политики.

Во время встречи Правления НБУ также выразило свое видение необходимых шагов для продолжения качественных сдвигов в банковском секторе, в частности, законодательное урегулирование вопросов корпоративного управления в государственных банках и неработающих кредитов.

В конце встречи Дэвид Липтон поздравил реформы, проведенные НБУ: «Национальный банк является гарантом стабильности, которая сейчас так важна для Украины. Однако, для эффективного центрального банка всегда есть над чем работать ».

По материалам НБУ
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дэвид липтон, мвф, нбу, яков смолий
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