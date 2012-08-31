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В Госдуме объявили биткоины и «эфир» вне закона

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В Госдуме объявили биткоины и «эфир» вне закона
Как российские власти придумали заработать на криптовалюте. Этот шаг грозит обвалом рубля


Этой осенью появится федеральный закон, затрагивающий одну из самых модных сегодня тем — криптовалюту. Для регулирования всего, что с ней связано, в комитете по финансовому рынку Госдумы создан экспертный совет «Финансовые технологии». Какую новую финансовую реальность будут насаждать в России, сколько готов вложить в это Китай и почему этого боятся спецслужбы и минфин РФ — выяснило «URA.RU».

Экспертный совет в комитете по финансовым рынкам Госдумы создан 11 сентября 2017 года. На сегодня в нем один единственный член, он же председатель совета — депутат и зампред комитета Мартин Шаккум. Несмотря на приближающееся 66-летие, парламентарий хорошо знает матчасть, хотя на практике криптовалютами не занимается.
Цитата:
«Читаю в журнале, как интернет-омбудсмен [Дмитрий] Мариничев водит делегации по своим „фермам“, где он майнит биткоины и „эфиры“. Мне очень интересно, как он это делает, как уплачивает налоги и так далее. Человек он может и суперкомпетентный, но, по моему разумению, не нарушая законодательство, заниматься этим видом деятельности невозможно», — рассказал «URA.RU» Шаккум, чья позиция в отношении криптовалют в России однозначна — «это нелегально».
В экспертный совет Мартин Шаккум намерен пригласить депутатов из своего же комитета по финрынку, представителей госорганов — минфина и минэкономики, представителей ЦБРФ, а также банков, организаций, ассоциаций и выдающихся деятелей в сфере цифровых технологий, в частности, и Мариничева.

Для россиян, которые профессионально занимаются криптовалютами соображения экспертного совета могут стать неожиданностью. До сих пор майнеры («добытчики» криптовалюты и, по сути, владельцы частный «печатных станков») были уверены совсем в обратном — их способ заработка казался им «абсолютно легальным», а уверенности в этом добавляли столпы вроде экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина и руководителя рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы Элины Сидоренко.

Цитата:
«Кудрин, Сидоренко, Мариничев говорят, что все это легальная вещь и ее надо развивать. Регулировать со слов Сидоренко будут ICO (первичный выпуск криптомонет на рынок) и биржи — те будут платить какой-то процент с прибыли и это нормально, —
объяснил свое видение „URA.RU“ профессионально практикующий майнинг екатеринбуржец Владимир, для перестраховки не называющий фамилию.
Цитата:
— На майнеров государству все равно — их невозможно контролировать, а потому нет смысла регулировать майнинг. Например, я занимаюсь этой деятельностью легально, как индивидуальный предприниматель: плачу налоги, снимаю помещение, оплачиваю электроэнергию».
Интерес государства к регуляции майнер объясняет желанием с помощью выпуска новой криптовалюты обходить санкции и привлекать деньги в русские проекты и бизнес. Тем более, уже есть и инвесторы, и проекты — российская биржа Yobit, с которой можно выводить на QIWI-кошельки без процентов или довольно популярная BTC-E, предполагаемого владельца которой, правда, недавно задержали за отмывание крупных сумм.

Все перечисленные проекты, скорее всего, останутся на плаву. В Госдуме уверены, что у России просто не получится пойти по пути Колумбии и Ботсваны, где вся деятельность с криптовалютами запрещена законом.

Цитата:
«Запретить хождение криптовалюты — то же самое, что бороться с интернетом — чистой воды безумие, —
считает Мартин Шаккум.
Цитата:
— Скажу крамольную вещь, но, если мы хотим бороться с любой противоправной деятельностью с использованием криптовалют — тогда криптовалюты надо разрешить. Любой оборот совершается на бирже, а там все, кто совершает операции — идентифицируются. Разрешая биржи, мы получаем возможность бороться с теми, кто занимается противоправной деятельностью. Сейчас наши граждане занимаются этой противоправной деятельностью на всех международных биржах. Но никто с нашими правоохранительными органами не сотрудничает в этой области, мы другим странам в этом вопросе просто неинтересны. А потому под носом эти операции совершаются, но о них никто не знает — это позиция страуса. Криптовалюты есть и они двигаются, граждане ими пользуются, капитализация растет и запретить это практически невозможно».
По словам источника «URA.RU», в ожидании этой регуляции очередной командой разработчиков в Хабаровске, городе на границе с Китаем, подготовлен к запуску проект новой криптовалютной биржи. В нее и ей подобныее китайцы, в стране у которых выпуск новой криптовалюты запрещен, готовы инвестировать порядка 80 млрд долларов.

Тем не менее, у проекта государственной регуляции криптовалютного рынка остаются категорические противники. Их аргументы считает вполне обоснованными другой член комитета Госдумы по финрынку, депутат от Свердловской области Данил Шилков, раздумывающий о том, чтобы попасть в новый экспертный совет.

Цитата:
«Наши спецслужбы и Минфин к этому не готовы, поскольку не знают происхождения этих денег. Люди в погонах считают, что за этим могут стоять в том числе и иностранные спецслужбы, а криптовалюты — лишь наживка, на которую хотят нас поймать, чтобы в перспективе, возможно, влиять на нашу экономику. Минфин год назад предлагал ввести уголовную ответственность за обналичивание биткоинов и СКР поддержал эту инициативу. Поэтому тема хоть и перспективная, но крайне неоднозначная и в ней, безусловно, надо разбираться уже сейчас», —
делится инсайдом парламентарий.

Финансовые аналитики сегодняшние попытки заговорить о регуляции рынка криптовалют считают, если не начинающейся паникой, то весьма заметной нервозностью.

Цитата:
"Нынешний рынок криптовалют довольно мал — выпуск биткоинов сегодня равен 50 млрд долларов. Стоимость Facebook, для сравнения, полтриллиона долларов.

Но если объем криптовалют станет больше — это угроза для валют традиционных: люди бросятся покупать «эфир» или биткоины и будут продавать традиционные валюты, а те упадут в цене. Первым рухнет рубль и другие слабые валюты, а последним — доллар.

А власть не хочет, чтобы ее сокровища превратились в тыкву в один миг. Еще меньше ей хочется, чтобы превращение произошло по воле других государств, поскольку это можно будет использовать в неравных переговорах, например. Но если мы ужесточаем регулирование, зажимаем максимально, то мы не получаем благ в виде расцвета новой криптоэкономики, к которой идет весь мир. В то же время, разрешая все повально, государство потакает появлению финансовых пирамид. По сути, потери здесь от любых действий будут и власти выбирают вариант, где они будут наименьшими. Сейчас у нас рассудили, что потери будут больше, если разрешить людям хватать «эфир» и биткоины по любой цене и терять на этом все сбережения», —
объяснил аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын.

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