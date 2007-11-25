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Binary.com готовится к ICO

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Binary.com готовится к ICO
Эксклюзив: Один из крупнейших брокеров в сфере бинарных опционов ищет таланты в рамках подготовки к первичному размещению токенов (ICO).


В офисе Binary.com подтвердили, что компания готовится к запуску ICO, поэтому ей требуются специалисты со знанием особенностей процесса и соответствующих технологий. Сейчас брокер нанимает в штат людей, которые будут заниматься разработкой решений на базе блокчейн.


Расцвет популярности ICO побуждает многие компании использовать этот способ привлечения финансирования для новых проектов.

Binary.com готовится трансформировать свою кассовую систему и инфраструктуру, которая теперь будет поддерживать последние достижения блокчейн-технологий. Наиболее активным наймом персонала занимается азиатская дочка брокера.

Binary.com предоставляет возможность торговать бинарными опционами через несколько филиалов, работающих по лицензиям букмекеров или поставщиков финансовых услуг. У компании есть финансовая лицензия Управления по финансовым услугам Мальты, а также лицензия на азартные игры Острова Мэн.

Криптовалютные инвестиции дали брокерам бинарных опционов еще один шанс. Брокеры и поставщики технологий готовят и разрабатывают криптовалютные инструменты и решения, а некоторые уже задумались о проведении ICO.

Британский регулятор недавно заявил, что компании, оказывающие финансовые услуги, должны проявить максимум бдительности и осторожности при планировании ICO. В опубликованном заявлении регулятора говорится, что они должны выполнить комплексную оценку своего проекта, чтобы убедиться в его соответствии действующим правилам и нормативам. Binary.com работает на территории Великобритании по лицензии Игорной комиссии.

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