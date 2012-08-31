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Пузырь ICO только начинает формироваться

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Пузырь ICO только начинает формироваться

По словам аналитика и исследователя Биткойна Тура Димистера, бывший исполнительный директор Morgan Stanley — американского банка с капитализацией в 89 млрд долларов — решил привлечь более 950 млн долларов через ICO; всего через несколько дней после того, как известный боксер Флойд Мейвезер собрал более 30 млн долларов в собственном ICO.

Вторая волна ICO?


Джон Мэк, бывший исполнительный директор Morgan Stanley, заявил:

Цитата:
«Я наблюдал за рынком криптовалют последние несколько лет и инвестировал в него… Мы думаем, что Omega One станет революционным продуктом, потому что он принесет пользу всей экосистеме, так как предоставит людям более простой и дешевый доступ к криптоактивам».
Но, как и большинству проектов на напоминающем пузырь рынке ICO, Omega One еще предстоит реализовать жизнеспособные продукты и ПО. И все же Мэк поддержал ICO Omega One несмотря на тот факт, что у проекта нет даже рабочего прототипа или кодовой базы.

Алекс Гордон-Брэндер из Omega One описал платформу проекта как «мост между традиционными рынками ценных бумаг и крипторынками», который станет «посредником в ведении бухгалтерского учета и доверенной третьей стороной». На практике Omega One будет функционировать как эффективная и надежная платформа для институциональных и крупных инвесторов, которые хотят вложить средства в рынок криптовалют. Проект использует систему кошельков на базе умного контракта, где все средства находятся под контролем пользователей, и агрегирование ликвидности со многих бирж криптовалют, чтобы упростить процесс покупки для институциональных инвесторов.

Концепция Omega One и платформа проекта выглядят интересными и уникальными. На рынке криптовалют такой платформы для продажи и покупки активов пока не существует. Но некоторые из самых успешных ICO, включая EOS, подверглись жесткой критике со стороны экспертов за привлечение миллионов долларов без наличия рабочей кодовой базы.

Согласно надежному источнику в лице Димистера, Мэк намерен собрать 950 млн долларов через ICO.

Концептуально Omega One — жизнеспособный и уникальный проект, который мог бы привлечь миллионы пользователей на свою платформу. Но проблема в том, что таким проектам, как EOS, не нужно было собирать 180 млн долларов, чтобы запустить платформу к концу 2018 года. И Omega One не нужен почти 1 млрд долларов, чтобы создать кодовую базу и содержать команду разработчиков.

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Анна Чернобай вне форума  
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