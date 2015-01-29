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darkpolet.ru - Darkpolet

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 07:40
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,169
Благодарностей: 166
УГ: 10
КП: 0.049
darkpolet.ru - Darkpolet
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 14.09.2017




Об игре:

На бирже Вы можете нанять работников, всего их шесть. Каждый выполняет свои обязанности и прибыль вашей кухни растет. Чем больше у Вас работников, тем больше людей вы можете накормить.


Количество работников на вашей кухне ничем не неограниченно. Нанимая больше рабочих, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.

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