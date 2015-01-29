darkpolet.ru - Darkpolet

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 14.09.2017
На бирже Вы можете нанять работников, всего их шесть. Каждый выполняет свои обязанности и прибыль вашей кухни растет. Чем больше у Вас работников, тем больше людей вы можете накормить.
Количество работников на вашей кухне ничем не неограниченно. Нанимая больше рабочих, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.
Маркетинг
УБОРЩИК
ДОХОД 0. 25 руб. В ДЕНЬ.
ЦЕНА: 25 РУБ.
РЕЗЧИК
ДОХОД 1 руб. В ДЕНЬ.
ЦЕНА: 90 РУБ.
ПОВАР
ДОХОД 5 руб. В ДЕНЬ
ЦЕНА: 400 РУБ.
ДЕ НАТИ
ДОХОД 25 руб. В ДЕНЬ
ЦЕНА: 1750 РУБ.
СУ-ШЕФ
ДОХОД 50 руб. В ДЕНЬ
ЦЕНА: 3000 РУБ.
ШЕФ
ДОХОД 100 руб. В ДЕНЬ
ЦЕНА: 5000 РУБ.
Бонусы:
Каждому новому игроку дается бонус при регистрации - один уборщик.
Реферальная программа:
Приглашайте своих друзей и знакомых, и получайте 10% от всех их пополнений сразу на свой счет для вывода.
Платежные системы:
Payeer, Qiwi, Яндекс Деньги
Мой вклад: