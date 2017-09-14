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РЕАЛЬНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ заработок в интернете:"КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ"
РЕАЛЬНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ заработок в интернете:"КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ".
1. Зарегистрируйтесь в системе Яндекс-Деньги,ознакомьтесь с данной системой‚выберите оптимальный для себя вариант пополнения кошелька и внесите 50 рублей 25 копеек на свой кошелёк.
Возьмите первый номер кошелька из нижеуказанного списка‚ отправьте на него 10 руб.(5 копеек дополнительно снимут за перевод денег)‚ вписав этот номер в поле «Кошелек,телефон или почта»;
всё что Вы сделали - это создали услугу‚и самое главное - абсолютно легально. Вы просите законный сервис‚ за который платите. Далее‚ начиная со второго‚по аналогии отправьте по 10 руб.
на следующие 4 кошелька. И ещё, номер кошельков вводите внимательно‚ не допустите ошибки.
P.S. Советую вводить номер кошелька вручную!!!
1)410014932201401
2)410013755577323
3)410014933439913
4)410015154375409
5)410015555681477
Теперь ВНИМАНИЕ!!!
После того‚ как Вы выполнили шаг 1‚ ШАГ 2: напишите своё подобное письмо или скопируйте это‚ при этом номера кошельков остаются те же за исключением одного
( Вашего) вычеркните из списка кошельков ПЕРВЫЙ (ВЕРХНИЙ) кошелёк и переместите 2-ой кошелёк на место 1-ого‚ который Вы стёрли‚
3-ий на место 2-ого‚ четвёртый на место 3-его‚ 5-ый на место 4-ого‚ а на 5-ый номер‚ который оказался пустым‚ впишите номер ВАШЕГО кошелька!!!
3. Разместите эту статью не менее чем 200-300 форумах и новостных лентах. Запомните‚ чем больше Вы разместите‚ тем выше будет Ваш доход и этот доход будет напрямую зависеть от Вас.
Ну‚ я поразмышлял и подумал‚ что‚ в принципе‚ ничего не теряю‚ кроме 50 руб.‚ и решил попробовать. Установил Yandex-кошелёк‚ перечислил всем участникам акции по 10 руб.
и начал рассылать эти объявления по разным форумам и доскам объявлений. В течение 3-х дней я зарегистрировался более чем в 100 бизнес - форумах и бесплатных досках объявлений.
Прошла неделя‚ заглядываю в свой кошелёк и‚ угадайте что!!! Поступлений никаких нет‚ вообще. А разные участники пишут‚ что за неделю заработали кто по 750 руб. ‚ кто по 450 руб.
Пиши - пропало‚ подумал я‚ попал в очередной лохотрон‚ желая заработать за пару недель десятки тысяч рублей. Ну и бросил это занятие‚ так и не дослав своё объявление до 200 форумов‚
50 рублей убытка не ударило по моему бюджету. Ещё через неделю заглянул в свой кошелёк в интернете‚ смотрю‚ всего одно поступление 10 руб.
Да‚ думаю‚ дело не стоящее‚ случайно нашёлся такой же наивный‚ как и я… Ещё через две недели я всё-таки снова открыл свой кошелёк уже исключительно-
чтобы убедиться- что больше туда заглядывать не стоит‚ а в нём уже около 1300 руб. Откуда? Непонятная картина‚ но всё равно 1300 руб. на дороге не валяются‚
хоть это и мало‚ как пишут предыдущие участники они за 1 месяц заработали десятки тысяч рублей. И вдруг после одного месяца началось самое интересное:
на мой кошелёк стали приходить деньги КАЖДЫЙ ДЕНЬ‚ спустя ещё 2 недели на моём счету уже было около 30 000 руб..После этого я отправил свои объявления ещё более чем на 150 форумов и прибыль растёт.
Так что решать Вам, то что это не лохотрон гарантия 100%, при условии строгого соблюдения всех правил всем тем кто захочет воспользоваться данным методом.
Так называемая "касса взаимопомощи"-это она и есть, применялась на всех предприятиях СССР,все коллективы работников на предприятиях постоянно "играли" в "кассу взаимопомощи",
да и в наше время насколько я знаю продавцы в магазинах тоже используют этот метод и не только продавцы, только конечно без Яндекс кошелька,
у них это происходит непосредственно в коллективе между собой,"выигрыш" получают по согласию или раз в месяц или раз в год в зависимости от количества игроков
меняется и сумма "выигрыша",а мы применяя Яндекс кошелек максимально пытаемся увеличить количество участников, в связи с этим и происходит увеличение дохода в геометрической прогрессии.
Я думаю, что все доходчиво объяснил, дерзайте, получайте удовольствие и прибыль.