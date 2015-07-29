Заманчивый интернет сервис "hachflire.ru,-заработок в облачном майнинге;-мошеничество

уважаемые друзья.Обратите внимание вот на такой ресурс,-"hachflire.ru "на который можно попасть,благодаря мини сайта "walintinnazarov.ru" вот этого не хорошего человека,-Валентина Назарова,-если это конечно же его настоящее имя. Пишу о том,на чем сам обжегся.
Ну давайте по порядку,чем он заманивает людей . Во первых он внушает доверие как любой аферист рассказывая и показывает как бы он опробывает новый ресурс и в итоге в конце этого видеошоу,-о чудо деньги в сумме 5000руб.перетикают на его киви кошелек.И всего лиш для этого нада купить два сервера потом окажется двух мало так как минимальный вывод 3000 руб,возвращаемся и докупаем третий сервер и тогда уже на следующий день мы достигаем успеха. Купив три сервера которые будут стоить около 840 руб.за 24 часа. Ну и в итоге я поверил все это выполнил и начал ожидать вожделенные денюжки
На шоу показе выводы моментальные
,через два часа я себе внушал что это на карту банковскую и поэтому так долго.
через 10 часов я решил написать в супорт поддержку сайта и когда я на свой эмэил получил вот такое сообщение;-
Сообщение не доставлено
Не удалось доставить сообщение получателю supporthachflire.ru, так как удаленный сервер настроен некорректно. Технические подробности смотрите ниже.
тогда я все понял.
потом я попытался этому не хорошему человеку оставить свои лесный коментарии
и тут облом,
коменты не оставляются
что делать,- не знаю
Ребята подсказывайте как дальше поступать,-может кто-то знает как выйти из этой патовой ситуации. Буду не сказано благодарен за подсказки.
всем всего лучшего и не попадайте в такие ситуации