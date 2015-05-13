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Asus запускает венчурный фонд в размере $50 млн и объявляет о партнерстве с Fenox VC

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Asus запускает венчурный фонд в размере $50 млн и объявляет о партнерстве с Fenox VC

Asus, официально AsusTek Computer Inc., базирующийся в Тайване, являющийся производителем настольных ПК, ноутбуков и смартфонов, сегодня сообщил о сотрудничестве с Fenox Venture Capital для запуска венчурного фонда в размере $50 млн.

Данное сотрудничество будет служить шлюзом для Asus для финансирования высокотехнологичных стартапов через глобальную сеть Fenox VC. В свою очередь, Asus нацелен на сотрудничество с этими стартапами и предоставлять им вход на азиатские и глобальные рынки.

Новый фонд в размере $50 млн будет сосредоточен на стартапах в сфере искусственного интеллекта, интернет вещей, данных, облака, виртуальной реальности и других связанных с ними технологии, которые требуют интеграции аппаратного и программного обеспечения.

Запущенный под руководством генерального директора Аниса Узамана, Fenox Venture Capital инвестировал более чем в 100 компаний, работающих в таких областях, как IT, здравоохранение, искусственный интеллект, интернет вещей, роботехника, данные, финтех, виртуальная реальность и технологии следующего поколения, используя глобальную сеть, которая охватывает США, Азию, Европу и Ближний Восток, в поддержку расширения своих портфельных компаний.


Перевод специально для MMGP.RU

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