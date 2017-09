Alcest Топ Мастер

Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 15,684 Благодарностей: 1,646 Записей в блоге: 5 УГ: 39 КП: 0.118 подарки

Asus запускает венчурный фонд в размере $50 млн и объявляет о партнерстве с Fenox VC

Asus, официально AsusTek Computer Inc., базирующийся в Тайване, являющийся производителем настольных ПК, ноутбуков и смартфонов, сегодня сообщил о сотрудничестве с Fenox Venture Capital для запуска венчурного фонда в размере $50 млн.



Данное сотрудничество будет служить шлюзом для Asus для финансирования высокотехнологичных стартапов через глобальную сеть Fenox VC. В свою очередь, Asus нацелен на сотрудничество с этими стартапами и предоставлять им вход на азиатские и глобальные рынки.



Новый фонд в размере $50 млн будет сосредоточен на стартапах в сфере искусственного интеллекта, интернет вещей, данных, облака, виртуальной реальности и других связанных с ними технологии, которые требуют интеграции аппаратного и программного обеспечения.



Запущенный под руководством генерального директора Аниса Узамана, Fenox Venture Capital инвестировал более чем в 100 компаний, работающих в таких областях, как IT, здравоохранение, искусственный интеллект, интернет вещей, роботехника, данные, финтех, виртуальная реальность и технологии следующего поколения, используя глобальную сеть, которая охватывает США, Азию, Европу и Ближний Восток, в поддержку расширения своих портфельных компаний.





Перевод специально для MMGP.RU



Asus, официально AsusTek Computer Inc., базирующийся в Тайване, являющийся производителем настольных ПК, ноутбуков и смартфонов, сегодня сообщил о сотрудничестве с Fenox Venture Capital для запуска венчурного фонда в размере $50 млн.Данное сотрудничество будет служить шлюзом для Asus для финансирования высокотехнологичных стартапов через глобальную сеть Fenox VC. В свою очередь, Asus нацелен на сотрудничество с этими стартапами и предоставлять им вход на азиатские и глобальные рынки.Новый фонд в размере $50 млн будет сосредоточен на стартапах в сфере искусственного интеллекта, интернет вещей, данных, облака, виртуальной реальности и других связанных с ними технологии, которые требуют интеграции аппаратного и программного обеспечения.Запущенный под руководством генерального директора Аниса Узамана, Fenox Venture Capital инвестировал более чем в 100 компаний, работающих в таких областях, как IT, здравоохранение, искусственный интеллект, интернет вещей, роботехника, данные, финтех, виртуальная реальность и технологии следующего поколения, используя глобальную сеть, которая охватывает США, Азию, Европу и Ближний Восток, в поддержку расширения своих портфельных компаний.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек

▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)

▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎ __________________