Asus запускает венчурный фонд в размере $50 млн и объявляет о партнерстве с Fenox VC

Asus, официально AsusTek Computer Inc., базирующийся в Тайване, являющийся производителем настольных ПК, ноутбуков и смартфонов, сегодня сообщил о сотрудничестве с Fenox Venture Capital для запуска венчурного фонда в размере $50 млн.
Данное сотрудничество будет служить шлюзом для Asus для финансирования высокотехнологичных стартапов через глобальную сеть Fenox VC. В свою очередь, Asus нацелен на сотрудничество с этими стартапами и предоставлять им вход на азиатские и глобальные рынки.
Новый фонд в размере $50 млн будет сосредоточен на стартапах в сфере искусственного интеллекта, интернет вещей, данных, облака, виртуальной реальности и других связанных с ними технологии, которые требуют интеграции аппаратного и программного обеспечения.
Запущенный под руководством генерального директора Аниса Узамана, Fenox Venture Capital инвестировал более чем в 100 компаний, работающих в таких областях, как IT, здравоохранение, искусственный интеллект, интернет вещей, роботехника, данные, финтех, виртуальная реальность и технологии следующего поколения, используя глобальную сеть, которая охватывает США, Азию, Европу и Ближний Восток, в поддержку расширения своих портфельных компаний.
Перевод специально для MMGP.RU