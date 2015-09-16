Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,418 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

МастерКард продемонстрировала свой новый сервис - наличные из банкомата без карты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:44
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,925
Благодарностей: 1,432
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
МастерКард продемонстрировала свой новый сервис - наличные из банкомата без карты


Сообщается, что на технологическом форуме FinovateFall-2017 прошедшем на этой неделе в Нью-Йорке, МПС МастерКард продемонстрировала свой новый сервис под названием "MasterCard Cash Pick-Up" дающий возможность получить денежные средства из банкомата без платежной карты или счёта в банке.

В такой схеме получения денежных средств, задействованы 2 лица: - отправитель и получатель средств и оба должны иметь в своем распоряжении лишь мобильные телефоны.

Чтобы воспользоваться предлагаемым сервисом и отправить деньги получателю, отправитель будет должен сначала создать в мобильном приложении свой заказ с номером виртуальной карты, а затем переслать на мобильный получателя СМСку с номером заказа, 4-значным ПИН-кодом и маршрутом выхода к ближайшему банкомату. Как только получатель введет в банкомат всю полученную от отправителя денежных средств информацию, тот немедленно выдаст ему запрошенную сумму денег.

Тестовые испытания этого сервиса начнутся уже с 1 октября и должны будут продлиться до конца текущего года. Сообщается, что все ведущие американские операторы частных сетей банкоматов уже выразили свою поддержку этому новому проекту, а компания МастерКард в свою очередь готовится обеспечить поддержку этого сервиса на банкоматах расположенных по всей территории США. Все сертификационные испытания сервиса "MasterCard Cash Pick-Up" уже были ранее успешно завершены и все требуемые сертификаты также оформлены.

По этому проекту МастерКард планирует также сотрудничать с американской фирмой Pin4, которая уже работает с подобной системой выдачи наличных без всяких платежных карт таких странах как: Польша и Испания.

В связи с этим событием, глава Pin4 Ричард Витковски (Richard Witkowski) заметил следующее: "Так как к мобильным девайсам мы все уже давно привыкли, а банкоматы присутствуют практически везде, то разумно применять эти технологии для операций с наличными. Вот именно эту концепцию и будет уже совсем скоро реализовывать компания МастерКард со своим сервисом "MasterCard Cash Pick-Up" и как только это произойдёт, мы войдём в новую эру, когда люди смогут получать наличные деньги, пользуясь только своими мобильными телефонами".

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59b9b19f2fa45
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Виртуальные терминалы: Square запускает свой новый сервис в Европе bizneser Новости платежных систем 1 01.06.2017 14:25
Вывод Payeer на PM/карты/банки РФ/наличные offshoreit Ввод и Вывод валюты 10 15.04.2017 10:52
Банковские карты впервые опережают наличные seter Новости в банковской сфере и страховании 20 01.12.2016 10:00
Visa представила свой новый платежный сервис chu Новости в мире финансов и инвестиций 1 16.09.2015 14:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Useintech - Useintech.com
От Xetang в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар wxw1986
InvPlaza - invplaza.com
От wxw1986 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар Максимм
ПАММ-счет HeartVVork: 2288 (Privatefx.com)
От Максимм в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар putoran
Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 14%
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар valeraxxx
Стратегии с сайта forexmobi
От valeraxxx в разделе «Торговые стратегии»
Аватар shiburshunchik
White Golding-whitegolding.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,418
Тем
488,846
Сообщений
12,168,426

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram