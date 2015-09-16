МастерКард продемонстрировала свой новый сервис - наличные из банкомата без карты

Сообщается, что на технологическом форуме FinovateFall-2017 прошедшем на этой неделе в Нью-Йорке, МПС МастерКард продемонстрировала свой новый сервис под названием "MasterCard Cash Pick-Up" дающий возможность получить денежные средства из банкомата без платежной карты или счёта в банке.
В такой схеме получения денежных средств, задействованы 2 лица: - отправитель и получатель средств и оба должны иметь в своем распоряжении лишь мобильные телефоны.
Чтобы воспользоваться предлагаемым сервисом и отправить деньги получателю, отправитель будет должен сначала создать в мобильном приложении свой заказ с номером виртуальной карты, а затем переслать на мобильный получателя СМСку с номером заказа, 4-значным ПИН-кодом и маршрутом выхода к ближайшему банкомату. Как только получатель введет в банкомат всю полученную от отправителя денежных средств информацию, тот немедленно выдаст ему запрошенную сумму денег.
Тестовые испытания этого сервиса начнутся уже с 1 октября и должны будут продлиться до конца текущего года. Сообщается, что все ведущие американские операторы частных сетей банкоматов уже выразили свою поддержку этому новому проекту, а компания МастерКард в свою очередь готовится обеспечить поддержку этого сервиса на банкоматах расположенных по всей территории США. Все сертификационные испытания сервиса "MasterCard Cash Pick-Up" уже были ранее успешно завершены и все требуемые сертификаты также оформлены.
По этому проекту МастерКард планирует также сотрудничать с американской фирмой Pin4, которая уже работает с подобной системой выдачи наличных без всяких платежных карт таких странах как: Польша и Испания.
В связи с этим событием, глава Pin4 Ричард Витковски (Richard Witkowski) заметил следующее: "Так как к мобильным девайсам мы все уже давно привыкли, а банкоматы присутствуют практически везде, то разумно применять эти технологии для операций с наличными. Вот именно эту концепцию и будет уже совсем скоро реализовывать компания МастерКард со своим сервисом "MasterCard Cash Pick-Up" и как только это произойдёт, мы войдём в новую эру, когда люди смогут получать наличные деньги, пользуясь только своими мобильными телефонами".
Специально для mmgp.ru
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