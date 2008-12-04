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1.65 миллионов атак: Касперский раскрывает новые данные о вредоносном ПО для майнинга

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1.65 миллионов атак: Касперский раскрывает новые данные о вредоносном ПО для майнинга

Согласно данным нового отчета Лаборатории Касперского, более 1,65 миллионов компьютеров стали жертвами атак вредоносных программ для майнинга в первые восемь месяцев 2017 года.

Российская компания сообщила, что данная цифра представляет собой количество компьютеров, на которых установлено программное обеспечение фирмы и которые были защищены от вредоносного программного обеспечения, способного превратить устройство в удаленно контролируемое без ведома владельца.

Общая цифра за 2017 год по темпам превышает количество атак, обнаруженных в 2016 году (тогда их было 1,8 миллионов). Для сравнения, в 2014 году Касперский обнаружил чуть более 700 000.

По словам компании, по-видимому, действуют несколько крупномасштабных бот-сетей, предназначенных для удаленного майнинга.

В докладе говорится: "Это приводит к тому, что хакеры получают криптовалюту, а компьютерные системы их жертв испытывают резкое замедление. Только за последний месяц было обнаружено несколько достаточно больших бот-сетей, предназначенных для получения прибыли от скрытого майнинга".

Компания обнародовала только количество своих собственных защищенных клиентов и не уточнила, сколько машин, по их мнению, было заражено глобально или сколько их клиентов пострадало, несмотря на защиту.

Майнинговые ботнеты - это не новинка. Одна из последних бот-сетей, обнаруженных в 2017 году, была создана группой хакеров, именуемых "Теневыми брокерами".

Хотя традиционно заражаются компьютеры с Windows, также могут пострадать и те, что работают на Linux. Некоторые ботнеты заражают машины, которые не обладают достаточной вычислительной мощностью, чтобы эффективно что-либо майнить.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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