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Регулятор финансовых услуг в Дубае предупреждает о рисках, связанных с ICO

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Регулятор финансовых услуг в Дубае предупреждает о рисках, связанных с ICO
Регулятор финансовых услуг в Дубае предупредил своих инвесторов о рисках, связанных с ICO.
В новом заявлении Управление финансовых служб Дубая (далее ДФСА) стал последним органом по регулированию рынков и призвал всех потенциальных инвесторов, присоединившись к России, Канаде и Соединенным Штатам.

Одно заметное различие заключается в том, что ДФСА заявил, что он не занимается урегулированием ICO и что не будет лицензировать компании, предлагающие подобные предложения.
ДФСА заявило: Мы хотели бы подчеркнуть, что ICO, а также технологии, на которых основаны ICO компании, являются довольны сложны, по своей природе. У них есть свои собственные риски, которые, вероятно всего, не легко идентифицировать. Подобные риски могут возрасти в тех случаях, когда ICO является международным. Такие инвестиции должны рассматриваться как инвестиции с очень высоким риском.
По не совсем ясно, будет ли ДФСА принимать дополнительные меры по регулированию ICO в пределах своей экономической зоны. Заявление регулятора касается лишь риска для инвесторов и не дает никакого представления того, считает ли ДФСА некоторые из них, которые представляют собой ценные бумаги, как это делали другие регулирующие органы.

Перевод специально для MMGP.RU

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