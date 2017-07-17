BTCsearch: обзор перед стартом Pre ICO

Вступление
В наш век цифровой информатизации и обширности информативных ресурсов, когда каждый студент и даже школьник может в несколько кликов со своего мобильного устройства сделать несколько ставок и не думать о своем доходе в ближайшие пару лет, все больше людей склоняются к заработкам в интернете, к торговле на бирже, вкладыванию средств в криптовалютные проекты в целях получения прибыли. Рутинная работа в офисах, с жестким графиком и пропускным режимом отходит в прошлое, освобождая место новым технологиям заработка, один из которых ICO, на основе так называемых «биткоин – кранов», рекламных площадок. Рейтинг данных платформ, кто лучше, а кто хуже, во что стоит вкладывать силы и время, а к кому лучше присмотреться мы рассмотрим в других статьях, а сегодня разберем только что запускающийся биткоин - кран BTCsearch http://btcsearch.net
.
Итак, поехали.
Как это работает
Прежде всего, нужно отметить, что данный проект еще не запущен, то есть дивиденды еще не начисляются. До запуска Pre-ICO остается совсем немного времени. Однако работать с данной платформой уже можно. Что же можно делать?
Плата за запросы в поисковике
Во-первых, основная идея создателей BTCsearch это плата за поисковые запросы в браузере, так как при открытии стартового окна проекта оно представляется нам как браузер. Оплата происходит в сатоши (SAT). Один запрос равен 25 SAT. Интервал между запросами равен 10 минутам. То есть, если через каждые 10 минут делать запросы (любой набор слов) в строке поиска стартового окна, на счет будет прибавляться по 25 SAT. Однако, качество информации в открываемых ссылках и качество формирования запроса оставляют желать лучшего. Скорее всего, того что Вы ищете, Вы в открытых ссылках не найдете. Или найдете самую общую информацию. Минус создателям.
Что же такое SAT? 1 satoshi = 0.00000001 BTC - 1 сатоши (одна сто стомиллионная часть биткоина). В рублях
1 satoshi равняется 0,0001897 рублей
. В долларах
- $0,00000351
. Не густой заработок, если учитывать правило вывода средств – вывести можно минимальную сумму 50000 SAT. Это сколько же нужно создать запросов, чтобы накопить даже эти 50000? Вопрос остается открытым.
Реферальные ссылки
Также, возможны начисления процентов по реферальным ссылкам. Размещаете, на своих страницах в социальных сетях сообщения с реферальными ссылками на проект, и привлекаете пользователей. Если кто-то перешел по вашей ссылке и стал вашим рефералом, вы получите свои дивиденды. Кнопка «Обзор» расскажет Вам все о Вашем балансе и покажет, сколько рефералов Вы привлекли в проект.
Размещение рекламы
Данный раздел проекта разрешает размещать в ICO рекламу своих товаров или услуг. Оплата за просмотр вашей рекламы определена в той же валюте – SAT. Но и размещение рекламы платное. Объявление размещается за оплату его показа. 100 показов (минимальное количество) 25000 SAT. Соответственно, 200 показов 50000 SAT, 500 – 125000, 1000-250000.
Как можно заработать токены
На данном этапе способ привлечения монет возможен лишь через баунти-программу
. Учитывая, что запущена только альфа-версия ICO и даже Pre ICO еще не запущен (о датах запуска ниже), заработать токены можно лишь размещая информацию о проекте в социальных сетях –
• Facebook
(3 токена
),
• Bitcoin Talk
(2 токена
),
• Twitter, Instagram, VK.com, Common popular forum
(1 токен
).
При опубликовании сообщения нужно описать, что данный проект выходит на ICO, указать, что платежеспособность проекта высокая и пользователь (публикатор баунти- сообщения) участвует в проекте. После опубликования сообщения в поле на станицы программы нужно вставить адрес станицы, где опубликовано сообщение. После этого, автоматически на Вашем счету появляются токены. Однако, начислены они будут после окончания Pre ICO.
Токены будут размещены на платформе WAVES
и также будут выдаваться за Вашу регистрацию и регистрацию рефералов в виде бонуса. Бонус Pre ICO обещается в размере 50%.
Важные цифры и даты
Дата запуска альфа-версии ICO
: с 14 Июля по 14 Августа 2017 года
Дата запуска бета-версии ICO
: с 14 Августа по 14 Сентября 2017 года
Запуск Pre ICO
: с 14 сентября по 14 октября 2017 года
Запуск ICO
: с 14 ноября по 31 декабря 2017 года
.
Цена 1 токена - $1
Бюджет проекта – 1 000 000 токенов
Бонус Pre ICO – 50% от суммы баланса
Факт и план проекта
На данный момент проектом было сделано (факт):
• маркетинг и подготовка Pre-ICO BTCsearch;
• подготовка поисковой системы BTCsearch к публичному запуску;
• публичный запуск бета-версии;
• запуск маркетинговой компании.
Планируется к запуску в период Pre-ICO:
• добавление таргетировной рекламы;
• перевод сайта на более эффективную бизнес модель;
• добавление лото по типу faucet;
• увеличение количество рекламных мест за счет организации новых
разделов на сайте;
• открытие биржи рефералов;
• увеличение рекламодателей путем прямого предложения компаниям, которые проводят ICO;
• добавление разделов;
• запуск контекстной рекламы нашей системы на других сайтах ADWORDS, A-ads.com
Создатели обещают, что все средства, собранные в период Pre-ICO пойдут на регистрацию компании, продвижению рекламы на крупнейших сайтах схожей тематики, организацию офиса, построение системы рекламы. Будет обеспечена возможность покупки рекламы в поиске. Проект продвинет рекламу в социальных сетях и пр. Как будет обстоять дело на самом деле, покажет время.
Однако потенциальным инвесторам повод присмотреться и задуматься, ведь средства, потраченные сейчас, по сути, будут являться своеобразным кредитом, ссудой, которой инвесторы снабжают проект с надеждой на будущее, с надеждой, что деньги, вложенные сейчас, вернуться в будущем вдвойне хорошими дивидендами, тем более что создатели ICO обещают: 90% прибыли проекта пойдет на выплату дивидендов.
Кто захочет поддержать проект сейчас, какие суммы потратит, покажет время, но, несомненно, 50% шанса успеха проекта, зависят от того какие результаты будут до 13 ноября.
После запуска ICO проект планирует следующее:
• система автоматического начисление дивидендов ( 1 раз в 30 дней);
• окончательный запуск системы показов рекламы на других сайтах через нашу систему рекламы;
• разработка дополнительных разделов на сайте, новостей про Blockchain на 7 языках;
• открытие на сайте универсального Blockchain обозревателя криптовалют;
• открытие биржи по купле-продаже токенов внутри сайта.
Мы все, конечно, понимаем, что на стадии альфа-версии проекта команде немного удалось достичь, все находится в стадии разработки, однако, надеемся, что все это не окажется очередным скамом, изначально запланированным без возможности вывода средств.
Хотелось бы побольше узнать о команде проекта, о связях с реальным миром, на данный момент такая информация отсутствует, что конечно, не говорит в пользу проекта. Будем надеяться, что создатели будут дорабатывать проект, исправлять недостатки, что все будет открыто, прозрачно и понятно для Вас, будущие инвесторы проекта.
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Автор:(dnk1984)
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