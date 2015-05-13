Страховой гигант AXA использует Ethereum для создания нового продукта страхования

Французский страховой гигант AXA выпускает новый страховой продукт, который использует Blockchain Ethereum для хранения денежных средств и обработки выплат.
Продукт, называемый Fizzy, в настоящее время работает в качестве инструмента «смарт страхования
», который клиенты могут использовать для страхования своих поездок, если их рейс, к примеру, задерживается на 2 часа и более. Таким образом, продукт использует смарт-контракты с фрагментом кода, который активируется при соблюдении определенных условий на blockchain.
По словам AXA, публичный Blockchain Ethereum играет здесь две ключевые роли. Он поддерживает доступную запись самого договора страхования в рамках смарт-контракта и служит механизмом для проведения платежей клиентам после того, как пройдет 2 часа.
Жан-Батист Мунье, представитель AXA сообщил: Смарт-контракт - это сторона, которая принимает решение о том, следует ли возместить владельцу страхового полиса и выполнить заявку на платеж. Использование смарт-контрактов добавит доверие к страховщику.
В конечном счете, AXA создает продукт для предоставления большей прозрачности в процессе страхования клиентов.
Создание ориентированных на клиентов предложений - это наша четкая цель. С помощью смарт-контрактов мы можем быстро активировать компенсации, а также увеличить уровень доверия наших клиентов, - сообщил он.
Забегая наперед, AXA рассматривает дополнительные виды использования Blockchain Ethereum для Fizzy.
На сегодняшний день Fizzy выплачивает клиентам в выдаваемых правительством валютах. Однако, AXA сказал, что в будущем она хочет проводить платежи в Ethereum.
В будущем мы хотим проводить компенсации и возмещать убытки в Эфире, который будет полностью гарантировать выплаты. При этом страховщик не сможет обмануть потребителя, что является опасением некоторых клиентов, - добавил Жан-Батист Мунье.Перевод специально для MMGP.RU