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Страховой гигант AXA использует Ethereum для создания нового продукта страхования

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Страховой гигант AXA использует Ethereum для создания нового продукта страхования


Французский страховой гигант AXA выпускает новый страховой продукт, который использует Blockchain Ethereum для хранения денежных средств и обработки выплат.

Продукт, называемый Fizzy, в настоящее время работает в качестве инструмента «смарт страхования», который клиенты могут использовать для страхования своих поездок, если их рейс, к примеру, задерживается на 2 часа и более. Таким образом, продукт использует смарт-контракты с фрагментом кода, который активируется при соблюдении определенных условий на blockchain.

По словам AXA, публичный Blockchain Ethereum играет здесь две ключевые роли. Он поддерживает доступную запись самого договора страхования в рамках смарт-контракта и служит механизмом для проведения платежей клиентам после того, как пройдет 2 часа.
Жан-Батист Мунье, представитель AXA сообщил: Смарт-контракт - это сторона, которая принимает решение о том, следует ли возместить владельцу страхового полиса и выполнить заявку на платеж. Использование смарт-контрактов добавит доверие к страховщику.
В конечном счете, AXA создает продукт для предоставления большей прозрачности в процессе страхования клиентов.
Создание ориентированных на клиентов предложений - это наша четкая цель. С помощью смарт-контрактов мы можем быстро активировать компенсации, а также увеличить уровень доверия наших клиентов, - сообщил он.
Забегая наперед, AXA рассматривает дополнительные виды использования Blockchain Ethereum для Fizzy.

На сегодняшний день Fizzy выплачивает клиентам в выдаваемых правительством валютах. Однако, AXA сказал, что в будущем она хочет проводить платежи в Ethereum.
В будущем мы хотим проводить компенсации и возмещать убытки в Эфире, который будет полностью гарантировать выплаты. При этом страховщик не сможет обмануть потребителя, что является опасением некоторых клиентов, - добавил Жан-Батист Мунье.
Перевод специально для MMGP.RU

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