Olam из Сингапура инвестирует в строительство зернового терминала в Украине

Транснациональная корпорация Olam International Ltd. из Сингапура готова вложить многомиллионные инвестиции в строительство портово-зернового терминала в Украине.



По словам первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, международная корпорация Olam International намерена построить портово-зернового терминал в одном из портов Украины.



Первый вице-премьер отметил на своей странице в Facebook, что Украина остается привлекательной для многих инвесторов, в том числе для транснациональной корпорации из Сингапура, среди основателей которой Mitsubishi Corporation. Olam International уже является владелицей "Белоцерковского элеватора", а в дальнейшем планирует продолжить инвестировать в украинские активы.



Он также добавил, что менеджмент "Олам Украина" пообещал в скором времени обнародовать детали проекта. Компания не сомневается в перспективе работы в Украине.



Всемирно интегрированная торговая компания Olam International Ltd. занимает лидирующие позиции в агробизнесе многих странах мира. Компания имеет свои представительства в 65 странах и ведет производственную и экспортно-импортную деятельность.



В зерновом бизнесе Olam International Ltd. присутствует как производитель, продавец и переработчик с 2008 года.



В Украине компания открыла свое представительство в 2005 году. "Олам Украина" является ведущим поставщиком какао-бобов и какао-продуктов, а также крупнейшим экспортером зерна и сухих молочных продуктов.



