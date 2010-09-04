Chernovetskyi Investment Group стала инвестором дронов для опрыскивания урожаев

Украинская инвесткомпания стала одной из трех инвесторов раунда компании Kray Technologies.
Стороны не раскрывают общий размер раунда, сообщается лишь, что в нем приняли участие три инвестора.
Kray Technologies разрабатывает промышленные роботизированные грузовые беспилотники (дроны), предназначенные для опрыскивания средствами защиты растений и регуляторами роста урожаев агропредприятий.
Изначально основанный в октябре 2015 года стартап представлял собой волонтерский проект по разработке беспилотного разведчика для украинской армии.
В Kray Technologies работают 17 сотрудников. Полученные от раунда инвестиции команда направит на производство беспилотников и организацию серийного производства.
Разработчики Kray Protection утверждают, что их дроны обладают наибольшей производительностью, грузоподъемностью и скоростью в своем классе. По данным компании, дрон способен распылить примерно 70% видов средств защиты растений и регуляторов роста, применяемых в сельском хозяйстве. На беспилотнике установлены различные датчики, в частности лидар для динамического определения рельефа, камеры, GPS и др. Весит такой дрон 35 кг, а его скорость полета может достигать 110 км в час. Что позволяет ему обрабатывать примерно 500 га в сутки.
Основатель Kray Technologies, Дмитрий Сурду, считает, что американский рынок аграрных беспилотников очень велик, а предложение его компании уникальное и с точки зрения грузоподъемности, и с точки зрения эффективности. При этом руководство не списывает со счетов спрос на внутреннем рынке: украинские аграрии уже запрашивают демо-показы.
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