Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,413 пользователей.
Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - .
Продам Antminer 3+
| Предложения о приобретении или продаже оборудования для построения майнинговых ферм и ПО для их настройки.
|
Сегодня, 02:03
|
Сегодня, 00:33
|
#1
|
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
|
Продам Antminer 3+
Продам Antminer 3+, 290.000 в Москве цена, 3 шт.
igobuzov@mail.ru
скайп prosvet06
https://vk.com/igobuzov
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 02:03
|