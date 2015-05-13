Центральный Банк Индии ищет цифровую альтернативу рупии

Резервный банк Индии, который является ЦБ страны, сегодня сообщил о проводимых криптовалютных исследованиях, ссылаясь на создание новой цифровой альтернативы национальным рипиям. Правительство Индии на сегодняшний день пытается полностью оцифровать экономику и уже приступило к реализации инициативы и исследовательского проекта «Цифровая Индия».
Интернет-издание Коиндеск опубликовал в январе этого года документ научно-исследовательского института РБИ, в котором утверждалось, что Blockchain может стать фундаментом для создания цифровой нацвалюты.
Теперь, согласно The Economic Times, Сударшан Сен, главный управляющий РБИ сообщил о том, что проект находится в разработке и на Fintech-конференции, которая прошла в Индии, заявил: Прямо сейчас, у нас есть команда, которая присматривается к фиатной криптовалюте. К той, что является альтернативной национальной рупии. Мы очень внимательный в этом вопросе.
Однако, Резервный банк Индии менее заинтересован в криптовалюте, такой как Биткоин, так как она является нецентрализованная. Сударшан Сен и РБИ сообщили, что им не нравятся такая частная криптовалюта.
Недавно Резервный банк разослал своим инвесторам предупреждение о рисках, связанных с криптоинвестицями. Замдиректора РБИ заявил, что потенциал криптовалют является завышенным.
Перевод специально для MMGP.RU