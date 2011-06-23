Токен Dentacoin поддерживается несколькими биржами даже до старта ICO

Dentacoin является ведущей криптовалютной платформой для стоматологической индустрии в Европе. Даже до старта ICO токен торгуется на нескольких разных биржах. Это показывает огромную поддержку, которую Dentacoin получает от своего сообщества и первых инвесторов.
В настоящее время среди бирж, поддерживающих токен DCN, находятся Cryptopia, CoinExchange, Mercatox и Novaexchange. В совокупности на этих биржах Dentacoin имеет объем торговли более чем 15 000 долларов за последние 24 часа. Это довольно впечатляющий показатель, учитывая, что еще не проводилась ICO-кампания. Самая популярная торговая пара - с Bitcoin на Cryptopia, составляющая чуть менее 90% от объема всех торгов. Вторая по популярности - с Ethereum, далее идут пары с Litcoin и Doge.
Стоматологические клиники в Европе начинают принимать Dentacoin в качестве оплаты в своей практике. Это важный аспект для дальнейшего успеха этой криптовалюты.
Еще одним показателем успешности проекта Dentacoin в дополнение к ранее упомянутым аспектам является выпуск и использование платформы Trust Review. Эта платформа является сердцем всего проекта и сообщества. Здесь члены сообщества награждаются Dentacoin за свои отзывы о стоматологических клиниках. Пользователи могут быть уверены, что отзывы, которые они читают, реальны, так как все отзывы сохраняются в блокчейне. Любые изменения в них будут видны в неизменяемом блокчейне. Это также гарантирует, что отзывы не будут удалены.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru