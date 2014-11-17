Bitmain представит два новых аппаратных блока для майнинга на базе GPU

Компания Bitmain известна благодаря своему оборудованию для майнинга Bitcoin. Хотя, она также выпускает аппаратное обеспечение для добычи Litecoin и Dash. Новое оборудование на базе графического процессора (GPU) рассчитано на майнинг Ethereum.
Оба эти продукта включают в себя ряд видеокарт NVIDIA или AMD. Они обозначаются как блоки G1 и G2, которые могут достигать хэшрейта от 200 до 220 Mhash в секунду соответственно. Эти устройства поставляются без источника питания, поэтому проблема его подбора остается за пользователями и она кажется не такой простой, учитывая, что нужно обеспечить мощностью 8 GPU. Хотя, к моменту выпуска, компания вполне может предложить какое-либо свое решение.
G1 весит 12,5 кг, тогда как G2 немного тяжелее. По слухам, цена составляет около 2850 долларов за блок G1 и 3016 долларов за G2. Разница в цене довольно мала, учитывая, что G2 на 10% эффективнее чем G1. Известно, что NVIDIA представлена картой GTX1060, а AMD - RX570. Однако их точные спецификации пока что неизвестны.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru