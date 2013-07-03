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gsmining.com-Global Smart Mining - Рефбек 100%

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Старый Вчера, 23:34
#1
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 4,555
Благодарностей: 6,459
УГ: 21
КП: 0.127
подарки
gsmining.com-Global Smart Mining - Рефбек 100%
Всем привет! Предлагаю рефбек в проект Global Smart Mining в размере 100% что составляет 5 %

Тема развитие проекта на форуме ММГП:

Консультации по регистрации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com или в скайпе: stas.korobko (Внимательно смотрим Логин скайпа, есть мошенник косящий под меня) или месенджере Telegram - самый оптимальный и быстрый на сегодня вариант, мой логин - @Trapper77

Условия предоставления:

Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.



После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, телеграмме - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Advcash или Perfectmoney. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.

После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!
__________________
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Trapper77 вне форума  
Старый Вчера, 23:37
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 3,796
Благодарностей: 1,042
УГ: 4
КП: 0.564
подарки
Re: gsmining.com-Global Smart Mining - Рефбек 100%
А где ссылка на обсуждение проекта на ммгп?
__________________
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dubrovskyj на форуме  
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