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gsmining.com-Global Smart Mining

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Старый Вчера, 23:19
#1
TRAPPER-INVEST.COM
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 4,555
Благодарностей: 6,459
УГ: 21
КП: 0.127
подарки
gsmining.com-Global Smart Mining
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Я не админ даного проекта, тема создана для ознакомления
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Старт в интернете:14.09.17


О КОМПАНИИ

Цитата:
GSMining представляет первый в мире майнинг-пул, предоставляющий услуги по майнингу цифровых валют с абсолютно прозрачной схемой работы, основанной на технологии смарт-контрактов.

Сфера деятельности:
Компания дает возможность приобретать и продвигать франшизу, позволяющую получить собственный бизнес “под ключ”, то есть готовую модель бизнеса в самой перспективной и трендовой сфере нашего времени.
Франшиза подразумевает аренду майнинговых мощностей, с последующим получением доходной части от работы данного оборудования, которое располагается на наших площадках (майнинг-шахтах), представляющих единый майнинг-пул.

Приобретая франшизу, её владелец дополнительно получает возможность продвижения данной франшизы с получением дополнительных комиссионных за её реализацию, существенно увеличивая объем доходной части за счет простых рекомендаций.

Миссия:
Миссия компании - создать лучшие условия формирования собственного международного бизнеса для самой широкой аудитории, без территориальных и возрастных границ, в перспективной сфере майнинга цифровых валют. А так же, популяризация данной сферы через инновационную систему прозрачности и открытости нашего с Вами общего бизнеса.

Планы на будущее:
Наша цель - войти в топ майнинг-пулов к 2019 году. Это очень амбициозная, просчитанная и реально достижимая цель с нашими ресурсами, которая сплотила и смотивировала основателей и весь технический состав нашей команды. Мы уверены, что эта амбициозная цель придется и Вам по душе. И только мы вместе, общими силами, способны реализовать эту большую задачу.

Мы вложили в компанию все силы и ресурсы, чтобы Вам было комфортно с нами. Прямо сейчас Вы можете стать частью крупнейшей международной компании, именно в этот момент влияя на свое собственное будущее.
Только Ваши действия определяют Ваш результат. Успехов Вам и нашему общему делу!
Маркетинг для инвесторов
• Прибыль 40-45% за год
• депозит возвратный
• срок действия депозита 3 года
• минимальный депозит: экв. 500$ (сам депозит в криптовалюте)

Платежные системы
Прибыль и проценты считаются в той криптовалюте в которой вы приобрели контракт.

• BITCOIN
• Ethereum
• LTC
• DASH
• ZEC
• Другие криптовалюты

Реферальная программа
Партнерская программа в 10 уровней
1)5%
2)3%
3)2%
4-10)1.5%

Открытие уровней по реферальному вознаграждению:
Оборот
1)1000 $
2)3000 $
3)9000 $
4)27 000 $
5)81 000 $
6)243 000 $
7)729 000 $
8)2 187 000 $
9)6 561 000 $
10)19 583 000 $

Дополнительные бонусы

Матчинг Бонус
Идет с заработка партнеров с 5-ти линий:
1)20%
2)15%
3)10%
4)10%
5)5%
Кфалификация линий матчинг-бонуса:
1)2 личника с депозитами
2)4 личника с депозитами
3)6 личников с депозитами
4)8 личников с депозитами
5)10 личников с депозитами

Мой вклад
Будет сделан при открытии проекта.



Здесь вы можете заказать рефбек!!!
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Последний раз редактировалось Trapper77; Вчера в 23:35.
Trapper77 вне форума  
Старый Сегодня, 00:29
#2
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 5,191
Благодарностей: 1,263
УГ: 2
КП: 0.148
подарки
Re: gsmining.com-Global Smart Mining
Цитата:
Прибыль 40-45% за год
Не густо конечно. Посмотрим как пойдет проект
__________________
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Sportsmen777 на форуме  
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