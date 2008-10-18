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[ICO] LATOKEN 5 сентября - 10 октября

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Вчера, 23:09
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[ICO] LATOKEN 5 сентября - 10 октября
Токены реальных активов

Токены, обеспеченные реальными активами, например, акциями, драгоценными металлами, недвижимостью или произведениями искусства, чем-то напоминают долговые расписки, обеспеченные золотом, которые были распространены несколько веков назад. Тогда владельцы золота могли оставить свои слитки у ювелиров, получив долговую расписку «I Owe You» («Я вам должен»). Эти расписки можно было передавать от другим людям, и тот, у кого она оказывалась, мог в любой момент вернуться к ювелиру и получить физическое золото.
Точно так же обеспеченные реальными активами токены по сути дают держателю право на долю в активе, которое может передаваться из рук в руки. Только на этот раз вместо бумаги используется самая надежная на сегодняшний день технология записи данных – блокчейн, который к тому же позволяет в тысячи раз сократить транзакционные издержки и увеличить надежность, безопасность и прозрачность транзакций. При этом волатильность токенов реальных активов по определению меньше, чем у остальных криптовалют, они менее рискованны, и, вероятно, будут поддерживаться регуляторами, как инвестиции, имеющие под собой ценное обеспечение.
Сегодня уже существуют токены, привязанные к фиатным валютам, драгоценным металлам, сырьевым товарам. «До сегодняшнего трудно было даже представить насколько впечатляющие технологии, которые бы позволили соединить все преимущества криптовалют с достоинствами реальных активов», - говорит Ричард Элиотт, генеральный директор новозеландской золотодобывающей компании MyGold. В начале августа MyGold заключил партнерское соглашение с блокчейн-платформой LAToken, которое позволило им запустить торги токенами, обеспеченными золотом.
Рынок криптовалют, обеспеченных реальными активами, будет расти двузначными темпами, достигнув $4 миллиардов к 2025 году. Это сделает платформы, которые занимаются токенизацией реальных активов, одними из лидеров крипторынка. Именно они позволят инвесторам максимально диверсифицировать свои портфели с помощью активов, не конвертируя вложения в криптовалюты в фиат.
Первая такая платформа – LAToken – уже работает: на ней торгуются токенизированные акции Apple, Facebook, Tesla и других крупных компаний, а также золото, нефть и недвижимость. В течение нескольких недель LAToken добавит новые классы активов, предоставив инвесторам еще больший выбор. Для развития платформы компания запустила ICO, которое началось 5 сентября и продлится до 10 октября.
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