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Разработчики Zcash представили новую технологию конфиденциальности

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Разработчики Zcash представили новую технологию конфиденциальности

Исследователи, работающие над протоколом zcash, объявили, что придумали новый способ увеличения анонимности криптовалюты.

Zcash, семнадцатая криптовалюта по величине рыночной капитализации, использует криптографический метод zk-SNARKs, чтобы скрыть балансы и адреса пользователей, но техника имеет недостаток, который трудно игнорировать: анонимные транзакции довольно медленные.

В то время как обычные транзакции занимают секунды, защищенные транзакции с использованием zk-SNARKs занимают одну-две минуты. Именно поэтому разработчики изучают способы уменьшения времени, необходимого для безопасного создания защищенных транзакций. И эти усилия приносят свои плоды.

Разработчик Zcash Шон Боу и криптографы Мэтью Грин и Ян Маерс выпускают рабочий прототип новой формы zk-SNARK, который может привести к значительным улучшениям в скорости.

Jubjub - новый тип эллиптической кривой, благодаря которой сокращается время, необходимое для создания транзакции.

Исследователи утверждают, что с этой технологией достигли "рекордной производительности". Согласно сообщению, генерация транзакций zk-SNARKs будет примерно в 5 раз быстрее, требуя в 98 раз меньше компьютерной памяти.

Одно из преимуществ технологии заключается в том, что она делает возможными транзакции zcash на смартфоне, что было ранее недостижимо.

Zcash будет внедрять технологию в предстоящем обновлении Sapling, ожидаемом в 2018 году. Это изменение запланировано как хардфорк, то есть все пользователи и майнеры должны будут обновить свое программное обеспечение, чтобы воспользоваться им.

Исследователи сделали технологию открытой, чтобы каждый мог воспользоваться ею в своих проектах.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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