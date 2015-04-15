Отток частных инвестиций из России продолжает бить рекорды

Чистый вывод капитала частными инвесторами из экономики Российской Федерации, по итогам восьми прошедших месяцев этого года, вырос в 1,7 раза, по сравнению с аналогичным временным периодом 2016 года. В общей сложности из страны выведено 12,1 млрд долларов частных инвестиций. Год назад сумма оттока частных инвестиций равнялась 7,2 млрд долларов. Данную информацию российским СМИ предоставил Центральный Банк России, который опирался на свою предварительную оценку оттока частных инвестиций из российской экономики по итогам текущего года.
В 2017 году основным нетто-экспортёром капитала выступил, как ни странно, банковский сектор России, продолжая активно закрывать свои долговые обязательства перед западными инвесторами. Но, не смотря на увеличивающийся отток частных инвестиций из России, положительный баланс счета текущих операций государства, за прошедшие восемь месяцев, вырос в полтора раза, по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, до 20,5 млрд долларов.
Столь положительный эффект для российской экономики был получен благодаря увеличению профицита торгового баланса страны на 13,8 млрд долларов, который смог превысить, более чем в два раза дефицит по всем остальным статьям текущего счёта. В условиях, когда внешняя экономическая конъюнктура благоприятствовала росту объемов экспорта товаров над товарным импортом, российская экономика смогла получить растущий профицит торгового баланса. Такими данными поделился Центральный Банк РФ. Но это были итоги за восемь прошедших месяцев, но всё ли так прекрасно, если разбирать данные за последние месяцы?
К примеру, положительное сальдо внешнеторговых операций Российской Федерации за июнь текущего года оказалось меньше прошлогодних показателей, за тот же самый месяц, в 1,6 раза, сократившись до 3,97 млрд долларов. Ровно год назад сумма профицита равнялась 6,24 млрд долларов.
Существенно вырос экспорт в июле 2017 года, по сравнению с июлем 2016 года, на 10,2 процента, до 24,74 млрд долларов. Ещё больше вырос импорт, на 28,1 процента, до 20,77 млрд долларов.
По итогам прошлого года, профицит по внешнеторговым операциям России сократился более чем в 3 раза, до 22,2 млрд долларов. Тогда как годом ранее положительное сальдо по внешней торговле равнялось 69 млрд долларов.
Whore65
специально для mmgp.ru