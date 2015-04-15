Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,406 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Отток частных инвестиций из России продолжает бить рекорды

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:03
#1
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,522
Благодарностей: 153
УГ: 15
КП: 0.124
подарки
Отток частных инвестиций из России продолжает бить рекорды


Чистый вывод капитала частными инвесторами из экономики Российской Федерации, по итогам восьми прошедших месяцев этого года, вырос в 1,7 раза, по сравнению с аналогичным временным периодом 2016 года. В общей сложности из страны выведено 12,1 млрд долларов частных инвестиций. Год назад сумма оттока частных инвестиций равнялась 7,2 млрд долларов. Данную информацию российским СМИ предоставил Центральный Банк России, который опирался на свою предварительную оценку оттока частных инвестиций из российской экономики по итогам текущего года.

В 2017 году основным нетто-экспортёром капитала выступил, как ни странно, банковский сектор России, продолжая активно закрывать свои долговые обязательства перед западными инвесторами. Но, не смотря на увеличивающийся отток частных инвестиций из России, положительный баланс счета текущих операций государства, за прошедшие восемь месяцев, вырос в полтора раза, по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, до 20,5 млрд долларов.

Столь положительный эффект для российской экономики был получен благодаря увеличению профицита торгового баланса страны на 13,8 млрд долларов, который смог превысить, более чем в два раза дефицит по всем остальным статьям текущего счёта. В условиях, когда внешняя экономическая конъюнктура благоприятствовала росту объемов экспорта товаров над товарным импортом, российская экономика смогла получить растущий профицит торгового баланса. Такими данными поделился Центральный Банк РФ. Но это были итоги за восемь прошедших месяцев, но всё ли так прекрасно, если разбирать данные за последние месяцы?

К примеру, положительное сальдо внешнеторговых операций Российской Федерации за июнь текущего года оказалось меньше прошлогодних показателей, за тот же самый месяц, в 1,6 раза, сократившись до 3,97 млрд долларов. Ровно год назад сумма профицита равнялась 6,24 млрд долларов.

Существенно вырос экспорт в июле 2017 года, по сравнению с июлем 2016 года, на 10,2 процента, до 24,74 млрд долларов. Ещё больше вырос импорт, на 28,1 процента, до 20,77 млрд долларов.

По итогам прошлого года, профицит по внешнеторговым операциям России сократился более чем в 3 раза, до 22,2 млрд долларов. Тогда как годом ранее положительное сальдо по внешней торговле равнялось 69 млрд долларов.

Whore65

специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Whore65 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Mercaux привлек $0,9 млн инвестиций от частных инвесторов России и Англии BiziAlen Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.05.2017 17:54
Выручка MediaTek продолжает бить рекорды ttxz Новости технологий и интернета 1 28.11.2016 23:54
Отток средств из хедж-фондов ставит рекорды Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 8 04.05.2016 17:59
В России запускается программа поддержки частных инвестиций в стартапы Angelika78 Прочие виды инвестиций 1 29.05.2015 19:52
Рубль продолжает бить рекорды роста -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 26 15.04.2015 13:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dengov
Деньги будущего: узнай или проиграешь
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Кабмин может выделить 2 млрд грн бедным районам
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания TrendFX: Евро обрадован решениями саммита ЕС.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар Shalom
ПАММ-счет YLEON:614922 (Forex-Trend)
От Shalom в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар OPLOTT
Держателям карты "МИР" не потребуется вводить одноразовый SMS-код при платеже
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
ФинексБанк решил ликвидироваться
От Alcest в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
422,406
Тем
488,822
Сообщений
12,167,986

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram