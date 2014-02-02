Граждане России стали богаче по индексу борща и беднее по факту

Граждане России стали жить богаче, если измерять благосостояние населения страны по так называемому индексу борща. Но если измерять покупательскую способность россиян по остальным продуктам питания, то оказывается, что дела обстоят, не столь прекрасно, как рисуют нам отчёты Росстата. К такому выводу пришли аналитики из компании "Финмаркет", опираясь на данные аналитической работы, под названием "Комментарии о государстве и бизнесе", которое было заказано руководством Института "Центра развития" Высшей школы экономики РФ. Исследование проводилось в период с 15 августа по 11 сентября текущего года.
Стоимость продуктов питания из индекса борща: картофель, капуста, морковь, лук репчатый и свинина, при сформировавшейся покупательской способности населения за 7 месяцев текущего года оказалась такова, что на среднемесячный доход гражданина России можно купить больше продуктов на приготовление традиционного российского блюда, чем за период первого полугодия 2014 года. При этом покупательская способность среднестатистического россиянина, по ржаному хлебу сократилась сразу на 10 процентов.
Серьёзно снизилась покупательская способность жителей России и по многим другим продуктам питания. К примеру, по рыбе, рыбным консервам и маргарину на 23-24 процента, по растительному маслу на 19 процентов, по рису и другим крупам, на 15-17 процентов, по говядине, молоку и вермишели, на 9-10 процентов. По мясу курицы и куриным яйцам, на три процента.
Покупательская способность по чёрному чаю за первое полугодие этого года оказалась меньше, чем за первое полугодие 2014 года на 26,7 процента, что стало своеобразным антирекордом на продуктовом рынке России. По сахару-песку покупательская способность населения упала на 9,4 процента, по белому хлебу на 5,8 процента, и по сливочному маслу на 24,5 процента.
Показатель снижения покупательской способности граждан России так же зафиксирован и по предметам одежды, в опубликованном приложении к исследованию, по непродовольственным товарам.
Whore65
специально для mmgp.ru