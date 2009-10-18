Китайская финансовая ассоциация: криптобиржи находятся вне правового поля

Ассоциация интернет-финансов Китая (NIFA) заявила, что криптовалюты являются спекулятивным инвестиционным инструментом, использующимся также для незаконного финансирования и отмывания денег. Об этом пишет CoinDesk.
В заявлении саморегулируемой организации также говорится, что платформы для торговли криптовалютами находятся вне правового поля:
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«Любые торговые платформы для разных так называемых «коинов» не соответствуют действующей нормативно-правовой базе страны»
Невзирая на это заявление, недавний запрет ICO, а также на распространившиеся слухи о закрытии бирж, в Китае по прежнему функционируют такие крупные криптовалютные площадки, как Huobi, BTCC и OKCoin.
В то же время платформа внебиржевой торговли криптовалютами BitKan сообщила, что планирует приостановить операции.